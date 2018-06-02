Адміністрація супермаркету ...за збереження ваших зубів не відповідає

В одному із попередніх матеріалів ми вже писали про рух донецьких активістів, які вже близько півроку перевіряють якість продуктів у супермаркетах. В «Амсторі», приміром, вони знайшли прострочену рибу. Проте замість вибачень небайдужі громадяни отримали …судовий позов від мережі супермаркетів. Цього разу на передовій у війні з громадянами за право мати якісні продукти опинився ще один донецький супермаркет – «Сокол».

«Їх було сім чи дев`ять. Били всі»

У понеділок, 23 січня, активісти інформаційного проекту «Україна без холопів» Дмитро Коробко, Станіслав Федорчук та Павло Колесник вирушили по супермаркетах перевіряти, чи свіжі там продукти. До них приєдналися журналіст Богдан Буткевич та фотокореспондент Андрій Ломакін, яких відрядив із Києва «Український тиждень».

Спочатку вони зайшли до «Великої Кишені», де знайшли прострочені йогурти і продукти у відкритих тацях. Але охорона була чемною, адміністратори винесли документи і пообіцяли виправитися. Жодних спроб заважати роботі громадських перевіряльників не було і в торговому центрі «ДекорДонбас».

Таким чином журналісти та активісти попрямували до супермаркету «Сокол». Там вони ледь встигли зробити декілька знімків простроченої молочної продукції, як до них підійшов працівник закладу.

«Відразу, як ми переступили поріг харчового магазину і фотокореспондент зробив декілька знімків, до нас вибіг молодий чоловік, який почав вимагати в доволі брутальній формі, аби ми вийшли з приміщення, - розповідає один з постраждалих Станіслав Федорчук. - На всі спроби з’ясувати, чим викликана така реакція, «адміністратор» викликав невідомих осіб з приміщення магазину, які почали виривати з рук журналістів фотокамеру і навіть особисті телефони».

Після цього, за словами постраждалих, їх почали бити охоронці, які були у цивільному одязі.

«Першого вдарили в потилицю фотокореспондента Андрія Ломакіна, який впав і знепритомнів. Другим став я, якого так само ударом в потилицю звалили з ніг. Опритомнівши я зрозумів, що намагаюся встати, в той час як «охорона», оточивши мене півколом, наносить удари в голову», - повідомив Федорчук.

Після відвідин лікарні у Андрія Ломакіна діагностували струс мозку. Такий самий діагноз поставили і Станіславу Федорчуку. Однак найбільше постраждав Павло Колесник. Окрім струсу мозку активісту зламали ніс та розсікли брову.

«Їх було сім чи дев`ять осіб. Били всі», – розповів журналіст «Українського тижня» Богдан Буткевич.

Охоронцям «Сокола» загрожує до 3 років

24 січня прес-служба Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області повідомила про проведену перевірку. Матеріали за фактом нападу направлені до прокуратури для проведення дослідчої перевірки за статтею «Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, - до 3 років обмеження волі.

Водночас прес-служба повідомляє, що постраждалі почали проводити зйомку, не представившись адміністрації.

«За десять днів ми станемо свідками, яким чином відреагує МВС на наші заяви і чи буде порушено кримінальну справу», - каже Станіслав Федорчук.

Тим часом адміністрація «Сокола» жодних публічних заяв не робить. «Їх не били, а вивели з магазину, бо у нас не можна фотографувати, - сказав чоловік, який відмовився назвати своє ім’я. - Вони прийшли, не представились, погрожували, що приведуть скінхедів».

«Ми робимо перевірки. Винні будуть покарані», - заявив власник «Соколу», голова Донецької обласної організації Конгресу азербайджанців в Україні Малік Пірвердієв у коментарі «5 каналу».

«Ми просто закриємо «Сокол» - мер Донецька

Ситуацію прокоментував донецький міський голова Олександр Лук’янченко. Він попросив правоохоронців розслідувати справу особливо ретельно.

«Ті, хто порушив закон, будуть нести відповідальність відповідно до чинного законодавства. Ніякої політики немає, а є пряме порушення закону. У нас є органи, які повинні це розслідувати», - зазначив Лук’янченко.

За словами міського голови, тим, хто торгує без порушень, не треба боятись журналістів та зйомок.

Разом з тим Олександр Лук’янченко не став зустрічатися з власником «Соколу». «Багато честі йому буде. Якщо там будуть знайдені порушення, то ми його просто закриємо», - заявив він.

«Закрити, звичайно, можуть, - каже один з активістів «України без холопів» Дмитро Коробко. – Це реально. Але чи можна у це вірити?».

Тим не менше супермаркет справді закритий. На вхідних дверях висить вивіска з написом «Магазин не працює».

Тим часом двоє активістів «України без холопів» Ілля Олейников та Андрій Шепеленко, обурені випадком у супермаркеті, роздають листівки біля його входу.

«Ласкаво просимо до супермаркету «Сокол», але за збереження ваших зубів адміністрація не відповідає», - попереджає листівка.

«Ми на 100 відсотків впевнені, що цінники у магазині були переклеєні, але це заборонили знімати, - розповідає Андрій Шепеленко і додає, - Перехожі обурені якістю продуктів у цьому супермаркеті. Багато хто підтверджує, що стикався з простроченими харчами. Але донеччани все одно будуть ходити у «Сокол», бо у цьому районі це єдиний великий супермаркет».

Донецьк показує приклад Києву

Втім, півроку боротьби донеччан за якісні продукти, схоже, не пройшли даремно. "Сьогодні пройшов рейд по супермаркетах в макіївському "Амсторі". Учасники кажуть, що їм хіба що чай не подавали - на всі питання відповіли, сертифікати показали, зйомці не заважали (з ними були київські телевізійники)", - написав у "Фейсбуці" Павло Колесник.

За словами журналіста, таку ж картину вони побачили в супермаркеті "Обжора", куди приїхали після зйомок біля закритого "Сокола".

"Завдяки рейдам донецькі супермаркети вже змінилися - це найголовніший результат", - вважає Колесник.

Киянам залишається тільки заздрити - у столиці донині знімати в супермаркетах проблематично.

Вікторія Іщенко, Тетяна Печончик,Центр інформації про права людини

Фото - Український тиждень і "Україна без холопів"

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