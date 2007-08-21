Прокуратура розслідує обставини смерті трьох підслідних у Лук`янівському СІЗО

Київська обласна прокуратура розслідує обставини смерті трьох підслідних протягом одного тижня у Київському слідчому ізоляторі номер 13, більше відомому як Лук`янівська в`язниця.

Про це повідомляє телеканал Студія “1+1”.

Причинами смерті ще до закінчення слідчих дій правозахисні організації називають незадовільні умови утримання в`язнів і негуманне ставлення до них персоналу в погонах.

Підозри правозахисників у насильницькому характері смерті підслідних викликало те, що двоє з них були переведені до "Лук’янівки" з білоцерківського ізолятора. У Білій Церкві стверджують, що обставини смерті Сергія КАРАЩЕНКА міліції невідомі, бо він уже більше місяця перебував у Лук’янівському СІЗО.

Іншому, Валерію НІКІТІНУ медики причиною смерті вказали цироз печінки. Він помер через день після прибуття з Білої Церкви. Перед етапом йому викликали лікарів швидку допомогу, які зробили кілька ін’єкцій. Від допомоги хірурга В.НІКІТІН відмовився. Вчорашні сусіди В. НІКІТІНА не здивовані його смертю і не бачать у ній зловмисних дій міліції чи конвою. В Білій Церкві переконані, що не несуть відповідальності за смерть Валерія НІКІТІНА, бо рішення про переведення до СІЗО приймали в Києві.