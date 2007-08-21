Мурманську правозахисницю виписали з психлікарні

Активістка Об`єднаного цивільного фронту (ОГФ) Лариса АРАП була виписана з обласної психіатричної лікарні Мурманська за два дні до розгляду її касаційної скарги в обласному суді Мурманська.

Як повідомив журналістам головний лікар лікарні Євгеній ЗЕНІН, консиліум лікарів "в робочому порядку" вирішив, що Л. АРАП можна перевести на амбулаторне лікування, передає “Німецька хвиля”. Десятьма днями раніше до такого ж висновку прийшла незалежна комісія, проте її доводів в лікарні не послухали.

Лариса АРАП була відправлена на примусове психіатричне лікування 5 липня, прямо з кабінету її лікаря-психіатра, куди вона прибула на профілактичний медогляд. За даними родичів правозахисниці, причиною стала її стаття в спецвипуску газети "Марш незгодних", де вона розповіла про жорстокі методи лікування в Мурманській обласній лікарні. Зокрема, правозахисниця стверджувала, що в психоневрологічному диспансері Мурманська при лікуванні дітей і підлітків застосовують електрошок.

Ув‘язнення Л. АРАП викликало протести як з боку правозахисників, так і ряду психіатрів. В зв`язку з цим президент Незалежної психіатричної асоціації Росії Юрій САВЕНКО заявив “Німецькій хвилі”, що в Росії спостерігаються ознаки повернення до репресивної психіатрії, яка використовувалася як засіб боротьби з дисидентами в СРСР.

10 серпня за дорученням уповноваженого з прав людини РФ Володимира ЛУКІНА комісія під керівництвом Ю. САВЕНКА провела медичний огляд Лариси АРАП. Московські психіатри прийшли до висновку, що правозахисниця потребує психіатричного лікування, проте ніякої небезпеки для оточуючих вона не представляє. Проте, того ж дня суд підтвердив правомірність рішення про примусове лікування.

Раніше Лариса АРАП вже потрапляла в психоневрологічний диспансер. Це було в 2004 році. Її родичі запевняють, що та чотириденна примусова госпіталізація була пов`язана з тим, що вона викрила фінансові махінації директора житлового кооперативу. Згодом суд визнав цю госпіталізацію незаконною.