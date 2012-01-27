31 січня о 12 год. 30 хв. в інформаційному агентстві "Укрінформ" (вул. Б.Хмельницького, 8/16) відбудеться прес-конференція, присвячена захисту прав пацієнтів в українських судах.

Що робити постраждалим від лікарської помилки? Чи є шанс в українських пацієнтів домогтися справедливості в національних судах? Чи понесуть відповідальність медичні працівники, які заразили дітей вірусом імунодефіциту?

Відповідь на ці запитання дадуть учасники прес-конференції:

Тетяна Бордунис, президент Всеукраїнського правозахисного руху «Гідність», адвокат, представник заражених СНІДом дітей

Ірина Сенюта, президент Всеукраїнської громадської організації «Фундація медичного права та біоетики України», адвокат

Айгуль Муканова, громадська організація «Інститут правових досліджень та стратегій», координатор проектів, практикуючий юрист.

Контактна особа: Айгуль Муканова: 050 303 04 33.

Інформаційна підтримка: Центр інформації про права людини