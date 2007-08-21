Міліція затримала 30 активістів білоруської опозиції

Близько 30 активістів білоруської опозиції, зокрема молодіжного лідера Павла СЕВЕРИНЦЯ, було затримано 19 серпня в Бресті.

Як повідомляє радіо "Свобода", все відбулося на презентації трьох книг, написаних П. СЕВЕРИНЦЕМ під час відбування покарання за організацію акцій після референдуму в 2004 році. Тоді президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО отримав необмежене право балотуватися на вищий державний пост.

За словами П.СЕВЕРИНЦЯ, міліція з`явилася вже через півгодини після початку заходу. Вони затримали всіх учасників зустрічі. У інтерв`ю радіо "Свобода" П.СЕВЕРИНЕЦЬ заявив, що в нинішній Білорусі межі між "зоною" і вільним життям поступово стираються .

22 серпня затримані учасники зустрічі, за винятком неповнолітніх, з`являться перед судом. Їх звинувачують в порушенні порядку і незаконному проведенні масового заходу