Убивці 18-річної чеченки відмовлено в достроковому звільненні

Суд міста Димитровграда Уляновської області Російської Федерації 20 серпня на виїзному засіданні відмовив у задоволенні клопотання адміністрації колонії №3 про умовно-дострокове звільнення колишнього полковника Юрія БУДАНОВА.

Як передає Lenta.Ru, судове засідання проходило на території колонії №3, де, починаючи з 2004 року, Ю. БУДАНОВ відбуває покарання за викрадення й убивство молодої чеченки Ельзи КУНГАЄВОЇ, скоєне ним улітку 2000 року.

Ю. БУДАНОВ був заарештований в 2000 році, а 25 липня 2003 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав його винним і присудив до десяти років позбавлення волі в колонії суворого режиму, позбавивши його також звання полковника, ордена Мужності й права займати певні посади протягом трьох років.

У 2004 році Юрій БУДАНОВ двічі подавав прохання про помилування, що потім сам же відкликав. Крім того, 27 листопада 2006 року в суд було спрямовано перше клопотання про його умовно-дострокове звільнення, однак 26 січня 2007 року Димитровградський міський суд відмовив у його задоволенні.