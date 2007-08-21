Йорданія відмовилася видати дочку Саддама Хусейна

Власті Йорданії повністю виключили можливість видачі третій стороні старшої дочки Саддама Хусейна, 38-річної Рагад ХУСЕЙН, що знаходиться в країні, передає агентство AFP.

"Її присутність в Йорданії обумовлена виключно гуманітарними міркуваннями. Вона не бере участі ні в якій політичній або суспільній діяльності", - відзначив у зв`язку з цим прес-секретар уряду Насер ЯВДЕХ.

Лента.ру нагадує, що 17 серпня Інтерпол видав ордер на арешт Рагад ХУСЕЙН, яку підозрюють в пособництві тероризму та ряді інших злочинів.

Наступного дня, 18 серпня, Ірак попросив Йорданію її заарештувати і екстрадирувати на батьківщину відповідно до рішення Верховного кримінального суду Іраку, винесеного рік тому.

Рагад ХУСЕЙН виїхала до Йорданії в 2003 році відразу після вторгнення до Іраку військ міжнародної коаліції. У 2006 році вона брала участь в організації судового захисту свого батька - Саддама Хусейна.