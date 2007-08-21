У Нацкомісії з демократії та верховенства права новий очільник

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Миколу ОНІЩУКА на посаду голови Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, звільнивши з цієї посади Сергія ГОЛОВАТОГО.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті глави держави.

В.ЮЩЕНКО визначив пріоритетом діяльності Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права на період до завершення законодавчого забезпечення судової реформи підготовку проектів законів з питань судоустрою, судочинства, статусу суддів на засадах верховенства права, гарантування права особи на справедливий суд, а також довідкових матеріалів з цих питань, проведення моніторингу проходження відповідних законопроектів.

Також Президент постановив М.ОНІЩУКУ подати до 1 вересня 2007 року пропозиції щодо оновлення персонального складу Національної комісії.