ЦВК зареєствувала 105 спостерігачів від міжнародних організацій

Центральна виборча комісія зареєструвала 105 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, зареєстровано 63 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ.

Також зареєстровано двох офіційних спостерігачів від Міжнародного Республіканського Інституту.

Крім того, ЦВК зареєструвала 40 офіційних спостерігачів від Міжнародної громадської організації сприяння розвитку виборчих технологій «За справедливі вибори».