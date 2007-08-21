Євпорейський суд прийняв позов луганчанина до міської ради

Європейський суд прийняв до розгляду позов студента з Луганська Сергія МЕЛЬНИЧУКА до Луганської міської ради.

Про це С. МЕЛЬНИЧУК повідомив, виступаючи на зборах Ради директорів Світового Конгресу Українців в Донецьку, повідомляє «Острів».

С.МЕЛЬНИЧУК нагадав, що в 2004 році на офіційний запит в міську мерію, написаний ним українською мовою, він отримав відповідь російською. На думку С. МЕЛЬНИЧУКА, таким чином були порушені його права як громадянина України і подав позов в один з судів міста Луганська. Суд в ухваленні позову відмовив. Відмовили йому і в Луганській прокуратурі.

Після цього С. МЕЛЬНИЧУК направив позов до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі.

Нагадаємо, що це не єдина судова справа, яку веде С. МЕЛЬНИЧУК проти російськомовного Луганська. 6 листопада 2006 року він подав в Жовтневий суд міста Луганська позов проти Східноукраїнського університету імені Володимира Даля. В ході судового розгляду суд зобов`язав вуз здійснювати навчання цього студента українською мовою, а також виплатити йому 1 тис. гривень відшкодування морального збитку.