Слідами екологічного лиха

Слідами екологічного лиха

14:47, 21 серпня 2007
1

Ставок-випарник ЗАТ “Укртатнафта” з року в рік нагадує про себе різкими неприємними запахами. Минулого тижня із випарами фенолу з нього пов`язували отруєння працівників кар`єру Полтавського ГЗК. В “Укртатнафті” ж заявляють, що екологічних норм не порушують…

Ставок-випарник ЗАТ “Укртатнафта” з року в рік нагадує про себе різкими неприємними запахами. Минулого тижня із випарами фенолу з нього пов`язували отруєння працівників кар`єру Полтавського ГЗК. В “Укртатнафті” ж заявляють, що екологічних норм не порушують…

У центрі скандалу

У селі Бондарі Кременчуцького району є промисловий ставок-випарник ЗАТ “Укртатнафта”. Сюди вже понад 20 років підпримство скидає води із залишками нафтопродуктів. Ставок “поводиться тихо” у холодну пору року, а влітку раптом нагадує про себе різким неприємним запахом…

Два тижні поспіль нафтовий ставок — в епіцентрі скандалу. Засоби масової інформації обговорюють подробиці отруєння невідомим газом 174 працівників кар`єру Полтавського ГЗК (гірничо-збагачувального комбінату). 30 липня до медичної частини комбінату його працівники зверталися з однаковими скаргами на підвищений тиск, головний біль і нудоту. Щоправда, до госпіталізації не дійшло. Адміністрація ГЗК терміново вивела працівників з кар`єру і звернулася до влади з проханням з`ясувати причини загазованості і виявити склад газів. Неприємний запах в кар`єрі відчували чотири дні поспіль: з 28 липня по 1 серпня, повідомили на Полтавському ГЗК.

З подачі Миколи Асаула, заступника головного санітарного лікаря області, у пресі з`явилася інформація про те, що кар`єр “накрили” випари фенолу зі ставка-випарника ЗАТ “Укртатнафта”. Отруєння фенолом констатували і медики.

Наразі з причинами отруєння людей розбирається обласна комісія з надзвичайних ситуацій.

9 серпня ЗАТ “Укртатнафта” категорично спростувала свою причетність до ситуації із забрудненням повітря у кар`єрі. Інформація була оприлюднена на офіційному інтернет-сайті підприємства. Головний аргумент: “Всі технологічні об`єкти АТ “Укртатнафта” (в тому числі і ставок-випарник) розташовані на значній відстані від кар`єру ГЗК”.

Різкі неприємні запахи не вперше “навідують” кар`єр ГЗК — доводиться терміново виводити людей, щоб вони не очманіли. Але це трапляється час від часу, в 2005-2006 році таких випадків не було, каже керівник прес-служби ГЗК Олександр Довгальов. Проте від різких заяв щодо походження запахів адміністрація Полтавського ГЗК утримується.

Дійсно, кар`єр — на значній відстані від “обвинувачуваного” ставка. Але практично поряд із ним живуть люди — мешканці села Бондарі, як і в розмові з кореспондентом УкрРудПрома скаржилися, що вже давно п`ють лише привозну воду, а як вітер дме зі ставка, то неприємний запах відчувається все більше і більше : “Такий сморід, що не можна дихати ” .

А після відвідини ставка весь вечір болить голова. Симптоми практично такі ж самі, як і в описаних працівників Полтавського ГЗК.

Фахівці — про можливі причини отруєння працівників ГЗК

Микола Асаул, заступник головного санітарного лікаря області:

28-30 липня була так звана інверсія — перепад температури, і всі випари притискувалися в приземний шар, а не розсіювалися в повітрі. Фенол важчий за повітря. Глибина ж кар`єру сягає 300 м, в нього складана конфігурація, тому не відбувається вентиляція кар`єру. Фенол накопичувався. Коли змінилися метеорологічні умови — він вивітрився і проблема зникла. Іншого джерела забруднення фенолом у цьому регіоні немає. 25 липня ставок-випарник СЕС робила дослідження, і фенолу ми не знайшли, тобто він був, але в гранично допустимих концентраціях (ГДК). Але в цей же день “Укртатнафта” скинула 30 тонн лужних стоків. Імовірно, це порушило нормальне випаровування із ставка і загазувало атмосферу, в тому числі і в кар`єрі. Аби зменшити вплив на довкілля, я рекомендував “Укртатнафті” перенести два приймальні резервуари нафтопродуктів від ставка на промисловий майданчик НПЗ, а в ставок скидати інші промислові стоки, які не впливають на повітря та умови проживання людей. Також я порадив керівництву ГЗК укласти угоду з медичним інститутом екологічного напрямку, щоб фахівці провели дослідження та зробили висновки. Прогнозую, що вони підтвердять: ставок-випарник є джерелом забруднення повітря, у тому числі і в кар`єрі. Експертиза ця — в інтересах всіх людей.

Тетяна Козловська, доцент кафедри екології Кременчуцького державного політехнічного університету, кандидат хімічних наук:

Як хімік скажу: навряд чи скидання лужних стоків могло бути причиною появи фенолу у повітрі кар`єру. На мою думку, фенол міг потрапити туди лише з грунту кар`єру. Адже багато років поспіль йшло забруднення підземних вод і грунтів від ставка-випарника, це до того, як “Укртатнафта” провела укріплення дна ставка. Є карта нафтового забруднення. На ній видно, що частина нафтопродуктів, що містять фенол , “поповзла” до Дніпра, у бік ГЗК. Отже, моя версія — ситуація у кар`єрі може бути пов`язана із витісненням фенолу із грунту. Внаслідок спекотної погоди, прогрівання грунту фенол почав потрапляти у повітря кар`єру. А оскільки немає вітру, то він накопичився у концентраціях, що перевищують норму. Окрім цього, люди могли відчувати запах метилмеркаптану, який токсичніший за фенол. В суміші з фенолом він посилює ефект від неприємного запаху. Обидва гази діють на верхні дихальні шляхи: викликають задуху, головний біль, нудоту.

Валерій Станкевич, завідувач лабораторією гігієни грунту та відходів інституту імені Марзєєва (м.Київ):

Ставок-випарник створений і функціонує з порушенням норм українського законодавства. Тому що жоден екологічно небезпечний і небезпечний для здоров`я населення об`єкт не може функціонувати без встановленої санітарно-захисної зони. А її для ставка ніхто не встановлював!... Всі токсиканти (а там кадмій, свинець, солі важких металів) йдуть у колодязі… Коли ми проводили дослідження щодо майбутнього впливу комбінату “Ворскла-Сталь”, ми повинні були оцінити вже існуючу екологічну ситуацію. І ми написали у своєму висновку, що найбільш екологічно небезпечним об`єктом є саме цей ставок-випарник. Такого висновку ми дійшли на підставі результатів аналізів проб, які відбирали в минулому році.

“Катастрофи там ніхто не виявить”

Так вважає Микола Бєсєдін, головний спеціаліст з охорони навколишнього природного середовища ЗАТ “Укртатнафта”.

— Миколо Васильовичу, що робиться, аби зменшити шкідливий вплив ставка на довкілля, адже запах біля ставка таки відчутний?

Запах, швидше за все, дає мектилмеркаптан. Поріг чутливості для нього у людини дуже низький. Тобто ми відчуваємо запах навіть при концентраціях, що набагато менші за норму. І заміри біля ставка не показують будь-яких перевищень.

— Ви хочете сказати, що людям не шкідливо цим дихати?

Я не хочу сказати, що це корисно.

— Я походила біля ставка-випарника десь годину, і в мене весь вечір боліла голова.

Цілком можливо. Свого часу відселили жителів села Крамаренки, яке знаходилося поблизу ставка .

— А з Бондарями що робити?

Зараз ми проектуємо біологічну систему очищення стоків на ставок-випарник. Завдяки їй буде практично повне очищеня від органіки (у тому числі фенолу, сірководню, аміаку), залишаться тільки солі, які скидатимуться у ставок-випарник. Проектування займе шість місяців і ще 18 місяців — на будівництво.

— Чи оцінювали незалежні експерти масштаби екологічної шкоди?

Нині рішення про таку експертизу прийнято. Замовником має виступити Полтавська облдержадміністрація, ні ГЗК, ні НПЗ не знатимуть, який інститут виконуватиме ці роботи. Але одразу кажу: запахи знайдуться, але катастрофи там ніхто не виявить. І відселяти Бондарі не доведеться.

— А санітарно-захисна зона? Чому її немає?

Розрахунок показав, що шкідливі речовини від ставка-випарника не досягають населених пунктів. Тому науковці зробили висновок, що санітарно-захисна зона не потрібна. А контролюючі органи поставили свої печатки. Це було в 1994-1995 роках.

Тетяна Донченко, фото Дмитра Бабця, Укррудпром

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter