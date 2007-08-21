Зміни до виборчого законодавства є кроком назад

Міжнародна делегація спостерігачів за виборами Національного Демократичного інституту (НДІ) вважає, що зміни до українського виборчого законодавства є кроком назад від нещодавнього поступу у напрямку більш демократичних виборів.

Про це заявив член делегації Мартін ФРОСТ прес-конференції в агентстві УНІАН.

“Побоювання викликають нещодавні зміни, які були прийняті до виборчого законодавства. Вони означають крок назад від того прогресу, якого нещодавно було досягнуто у проведенні більш демократичних виборів», - сказав він.

На прес-конференції йшлося, що делегація особливо занепокоєна декількома змінами до закону про парламентські вибори.

Зокрема, зміни до вимог стосовно голосування на дому можуть збільшити можливості зловживання цією процедурою, як це вже траплялося у минулому. “Беручи до уваги те, що голосування на дому було основним джерелом фальсифікацій на попередніх виборах, виключення запобіжників проти зловживань у цій сфері є дуже хвилюючим”, - відзначив М.ФРОСТ.

Також, за його словами, занепокоєння делегації викликає нова норма, що вимагає від Державної прикордонної служби контролю за виїздом громадян з України, таким чином створюючи можливості для позбавлення виборчого права великої кількості людей, що повертатимуться безпосередньо напередодні дня виборів 30 вересня. “Процедура вилучення зі списків українців, які можуть бути за межами держави у день виборів, потребує координації дій між прикордонною службою та сотнями виборчих комісій і є достатньо громіздкою, неперевіреною та, скоріше за все, такою, яка застосовуватиметься хаотично, а значить - і нерівномірно по всій країні”, - вважає М.ФРОСТ.

Окрім того, делегація НДІ занепокоєна відміною норми щодо відкріпних посвідчень для тих людей, які або переїхали, або ж подорожують Україною і перебувають далеко від своїх дільниць.

Делегація також висловила стурбованість заполітизованістю Центральної виборчої комісії, що призвела до руйнування довіри серед політичних сил стосовно здатності ЦВК чесно організувати вибори. “Делегація не виключає вірогідності того, що партійна приналежність членів виборчих комісій у деяких випадках може навіть перешкоджати встановленню результатів виборів, і це може серйозно підірвати довіру українців до результатів виборів”, - зауважив М.ФРОСТ.

Водночас, на його думку, ще не занадто пізно для ЦВК вжити заходів, щоб виправити існуючі проблеми.

За словами М.ФРОСТА, багато з тих, з ким зустрічалися члени делегації, висловлювали занепокоєння тим, що суди не зможуть винести справедливі рішення у разі виникнення будь-яких спорів після виборів або у випадках, коли буде необхідно встановити справедливий результат виборів.

М.ФРОСТ також вважає, що загалом нинішня виборча кампанія надає можливість справжнього вибору між кількома виборчими блоками.

У свою чергу консультант з питань виборів та колишній заступник директора Бюро демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ Пітер АЙКЕР зазначив, що НДІ рекомендує членам ЦВК працювати в дусі консенсусу і шукати рішення, які “були б певними мостами у подоланні політичного розколу”.

На його переконання, ЦВК у співробітництві з Держприкордонслужбою України має встановити чіткі і детально прописані процедури, які будуть забезпечувати виконання норми закону про те, що прикордонна служба відслідковує рух громадян України за кордон і у зворотньому напрямку в дні, які передують виборам і в день виборів безпосередньо.

“Ці процедури мають передбачати можливість для голосування усіх громадян України, які повертаються додому перед днем виборів, і вони мають бути знову включені у списки, щоб мати можливість проголосувати”, - сказав він.

П.АЙКЕР також закликав громадян перевірити свою реєстрацію у списках виборців, щоб не бути позбавленими права проголосувати.

За словами члена делегації НДІ Кейті ФОКС, її колеги зустрілися з представниками основних політичних партій та блоків, які беруть участь у виборчій кампанії, з представниками політичних сил, які не є основними гравцями, з представниками недержавних організацій, членами ЦВК. Вона зауважила, що НДІ у день виборів надішле в Україну команду своїх власних спостерігачів.