На Житомирщині порушено кримінальну справу проти офіцера, який бив солдатів

У Житомирській області військова прокуратура порушила кримінальну справу проти офіцера військової частини, який бив та залякував солдатів.

У повідомленні військової прокуратури Житомирського гарнізону зазначається, що в ході проведеної перевірки співробітниками військової прокуратури Житомирського гарнізону встановлено, що протягом червня 2007 року офіцер військової частини м. Новоград-Волинського Житомирської області неодноразово застосовував насильство до підлеглих військовослужбовців строкової служби, яке виявлялося в нанесенні побоїв, моральному тиску та навіть погрозах застосувати вогнепальну зброю (за такі злочинні дії законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років - УНІАН).

Триває слідство.