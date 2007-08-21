22 серпня - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Київська влада грубо порушує конституційні права громадян, які мешкають в будинках житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоповерхових будинків”. Учасники: народний депутат трьох скликань, депутат Київської міськради Володимир Бондаренко; голова „ЖБК-Лепсе-4” Олег Супрун; керівник групи з формування ЖКГ ПРП Анатолій Богданов. Питання: Чому в столиці нехтуються права ЖБК та ОБСББ? Маневри «Київенерго» перед зимою. Двірник та не той. Що відбувається серед двірників після збільшення заробітної платні? (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.