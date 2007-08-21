Круглий стіл ”Голодомор 1932-1933 років і політичні репресії в Україні”

Проводиться акредитація на круглий стіл на тему: “Голодомор 1932-1933 років і політичні репресії в Україні в документах Галузевого державного архіву СБУ”, організований Службою безпеки України. Буде презентовано книгу “Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД”, видану за сприяння Фонду “Україна-3000”. Після засідання відбудеться прес-конференція. Початок круглого столу 27 серпня о 10.00 (вул. Володимирська, 35, прес-центр СБУ). Телефон: 279-30-40 до 9:00 27 серпня