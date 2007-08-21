Прес-конференція на тему ”Безстрокова акція протесту проти тортур у шосткинській міліції”

23 серпня о 15-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “У Шостці під мерією з 26 липня проходить безстрокова акція протесту проти тортур у міській міліції. Одного з учасників акції 15 серпня міліціонери вивезли на околицю Шостки, жорстоко побили, змусили вирити собі могилу і закопали в землю заживо”. Учасники: адвокат, депутат Шостськінської міськради Віктор Товстенко, матері дітей звинувачених у вбивстві Єфросинія Воскобійник, Надія Сапон, свідок подій Олександр Кривуля, журналіст Андрій Шульга (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (097)931-68-69. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.