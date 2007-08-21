В Одесі пройшов тренінг по правах людини та ВІЛ/СНІД для біженців

13-15 серпня в Одесі пройшов тренінг про права людини та ВІЛ/СНІД для 16 лідерів громад біженців та шукачів притулку з усієї України.

Як повідомила кореспонденту УНІАН менеджер з комунікацій проекту “Управління у сфері ВІЛ/СНІД” Програми розвитку ООН в Україні Оксана СКИТАЛІНСЬКА, під час заходу були розглянуті питання, які стосуються не лише ВІЛ/СНІДу, профілактики, лікування, але і прав людини, зокрема, причин порушень прав ВІЛ-інфікованих, проблем стигми та дискримінації.

За словами президента Харківського обласного об’єднання "Курдістан" Віян Ю СІФА, знання про ВІЛ, отримані ним під час тренінгу доповнили його власні. "Впродовж трьох днів семінару я мав змогу познайомитися з представниками інших громад, які, як і я, поширюватимуть отримані нами знання серед своїх земляків, котрі також мають на це право," - додає він.

Відповідно до українського законодавства, біженці в Україні захищені законом. Вони мають ті ж самі права, що й українські громадяни, окрім передбачених законом винятків. Серед інших прав біженці мають право на охорону здоров’я, медичне обслуговування та медичне страхування. У разі ВІЛ-інфікування біженець має право на компенсацію шкоди, що завдана йому через незаконне поширення інформації про зараження, право на безкоштовні ліки, засоби індивідуальної гігієни та соціально-психологічну допомогу, а також право на використання ізольованої кімнати.

Однак, як зазначають експерти ПРООН, на практиці ставлення до біженців нерідко буває нетерпимим: мають місце прояви дискримінації та расизму, корупції та бюрократичних зволікань у наданні допомоги. Зокрема, присутні на тренінгу учасники відзначили, що всі вони проходили тестування на ВІЛ, оскільки воно є обов’язковим для всіх шукачів статусу біженця, але ні до, ні після тестування відповідні консультації їм надані не були. За словами Томаса ЛУКАКАЇ, біженця з Анголи, про результат тестування його особисто не повідомили, а надіслали його у конверті відразу до міграційної служби.

“Часто біженці, які прибувають в Україну не володіють мовою, яка б дала їм змогу вільно спілкуватись в країні, та не знають свої прав. Саме тому для них дуже важливим є спілкування в межах своєї громади, де вони і можуть отримати базові знання”, – зазначають в ПРООН.

За інформацією ПРООН, нині в Україні офіційно зареєстровані біженцями понад 2 500 осіб. Ці люди змушені були залишити свої домівки на батьківщині, рятуючи своє власне життя. Біля половини з них - вихідці із Афганістану, 30% людей, які отримали статус біженця в Україні, – це вихідці із різних країн колишнього Радянського Союзу, де після його розпаду почались міжетнічні сутички або військові конфлікти: Таджикистан, Чечня, Узбекистан. І тільки 8-10% становлять вихідці з інших країн (Південної Азії, Африки).