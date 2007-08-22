Житомирські євреї просять припинити переслідування

Головний рабин України Азріель ХАЙКІН направив листа до президента, прем`єр-міністра, в Генеральну прокуратуру, в Службу безпеки України, в житомирську обласну державну адміністрацію, а також до всіх керівників релігійних та громадських організацій України із закликом активно боротися з будь-якими проявами ксенофобії і звернути особливу увагу на важку ситуацію, яка складається зараз в Житомирі.

Про це повідомили у прес-службі головного рабина України.

Як говориться в тексті листа, в Головний рабинат України надійшло звернення Житомирської єврейської общини, підписане головним рабином Житомира, Північної і Західної України Шломо ВІЛЬГЕЛЬМОМ. В цьому зверненні викладаються факти про регулярні антисемітські інциденти: постійні образи, антисемітські написи і вандалізм відносно релігійних євреїв і культурних будівель, що відбуваються в Житомирі.

“Єврейська громадськість України украй стривожена ситуацією з антисемітизмом, що складається в цьому місті. Релігійні євреї в Житомирі відчувають себе в небезпеці, їм постійно загрожують, їх ображають на вулицях і кидають в них предметами”, - говориться в тексті листа.

Як повідомили в Головному рабинаті України, за цей рік сталося три серйозні напади на релігійних євреїв і єврейські організації. В двох випадках євреї отримали серйозні фізичні травми. В останньому випадку (серпень 2007 року) разом з рабином була побита його дружина.

Як заявляє А. ХАЙКІН, влада Житомира “не в змозі забезпечити безпеку і міжнаціональний та міжрелігійний мир в місті. Міліція, роблячи деякі кроки по патрулюванню території біля синагоги, не в змозі надати серйозну протидію антисемітським угрупуванням. Служба безпеки України ухиляється від розслідування цих інцидентів і діяльності антисемітських і ксенофобських угрупувань Житомирщини”.

Головний рабин України звернувся до українських державних і суспільних організацій, до міжнародної громадськості із закликом “зажадати від житомирських правоохоронних органів, прокуратури, МВС і СБУ ретельного розслідування злочинів на національному і релігійному ґрунті, а від властей, як Житомира, так і України, – рішучих кроків по припиненню дій антисемітських і ксенофобських угрупувань”.

“При цьому ми вимагаємо, що б були виявлені і понесли відповідне покарання не тільки безпосередні виконавці, але і замовники, організатори, ідейні натхненники та покровителі цих злочинів”, - заявляють в Головному рабинаті України.