Серпневий путч 1991 року став визначальним для долі України

Події серпня 1991 року мали безпосередній вплив на долю України, заявив дисидент, правозахисник, релігієзнавець, віце-ректор Українського католицького університету, член-засновник Української Гельсинської групи, амністерського руху в Україні Мирослав МАРИНОВИЧ, у коментарі, присвяченому річниці серпневого путчу 1991 року.

"Зрозуміло, що сама подія - путч ДКНС - була завершенням довгого процесу. При інших обставинах це не зіграло б такої ролі. Це була, по суті, остання крапля, яка переповнила чашу терпіння всієї країни", - заявив М. МАРИНОВИЧ, передає ІА “РЕГНУМ”.

"На мою думку, це були знаменні події, оскільки вони примусили визначитися багатьох людей: стати на ту або іншу сторону, - відзначив правозахисник. - І я особисто згадую ці події з великим пієтетом. З пієтетом згадую тих, хто стояв на барикадах в Москві, тих, хто відстоював новий шлях. Особливо пригадуються мені руки Пуго, які весь час тремтіли, і якраз це дало мені розуміння того, що їх справа приречена".

"Ці події, - вважає М. МАРИНОВИЧ, - викликали у української прокомуністичної політичної еліти бажання сховатися від революційної Москви, їх налякав революційний Єльцин, і вони вирішили створити незалежність під себе. І це, зрештою, їм вдалося. Відповідно дана була команда під час референдуму 1 грудня 1991 року голосувати за незалежність і за Леоніду Кравчука і проти В‘ячеслава ЧОРНОВОЛА. Тобто, події 19 серпня 1991 року мали безпосередній вплив на долю України. Я думаю, що без ДКНС не були б досягнуті Біловезькі угоди".

"Оцінюючи поведінку російських властей, я думаю, що це був унікальний момент в історії Росії, коли Росія діяла, відповідно до певних норм моралі, а не виходячи зі своїх стратегічних інтересів, - відзначив М. МАРИНОВИЧ. - Це рішення, - розпустити Радянський Союз, - шокувало тоді багато росіян. Оскільки було очевидно, що таке рішення не відповідає глибинним інтересам Росії. Але Єльцин тоді діяв на підйомі високого осмислення долі Росії, і він був на висоті цих потреб нової Росії. На мою думку, сьогоднішня політика Володимира ПУТІНА "по відродженню величі і сили Росії" повертає Росію назад. Що здається сьогодні ПУТІНУ правильним і визначним, насправді є втягуванням Росії в новий круг випробувань. Але тоді, начебто неправильне рішення з боку ЄЛЬЦИНА, насправді було правильним. Я його якраз так оцінюю".