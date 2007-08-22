Медіа-профспілка вимагає розслідувати затримання фотокора ”Коментарів”

Київська незалежна Медіа-профспілка вимагає від керівництва Служби безпеки України і Генеральної прокуратури розслідувати затримання фотокореспондента тижневика «Коментарі» Олексія СОЛОДУНОВА.

Як повідомляє прес-служба КНМП, увечері 20 серпня співробітники Служби безпеки України затримали та близько 6 годин утримували О. СОЛОДУНОВА, який виконував редакційне завдання у фірмі, розташованій за адресою вул. Городецького 12/3, офіс 1 (м. Київ).

На місці події працювало близько 15 представників правоохоронних органів, які відмовлялися представитися і пред’являти документи. Під час переговорів через закриті двері, невстановлений чоловік, що назвався слідчим Шевченківської податкової міліції ЛИСЕНКОМ, пояснив лише, що він не зможе випустити журналіста з місця проведення оперативно-розшукових заходів до завершення всіх процедур.

Як повідомили Медіа-профспілці у центрі зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, насправді на місці події працювала оперативна група Служби безпеки України.

Члени комітету Київської незалежної Медіа-профспілки, які прибули на місце подій, з’ясували, що О.СОЛОДУНОВ, під час затримання стояв у коридорі, а не в офісі фірми, де співробітники СБУ і податкової проводили оперативно-розшукові заходи. За словами О. СОЛОДУНОВА, зайти до офісу його попросив один з оперативників спецслужби, після чого двері замкнули і фотокореспонденту не дозволили вийти з офісу. При цьому, за свідченнями журналіста, правоохоронці просто тримали його в приміщенні, не виконуючи жодних дій.

Медіа-профспілка у Києві переконана, що правоохоронці грубо порушили Конституційні права журналіста, на кілька годин безпідставно позбавивши О. СОЛОДУНОВА права на безперешкодне пересування, а також положення статті 45-1 Закону «Про інформацію». Крім того, в діях правоохоронців стосовно О. СОЛОДУНОВА помітні ознаки злочину, передбаченого статтею 171 Кримінального Кодексу України «Перешкоджання законній діяльності журналістів».