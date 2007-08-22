Керівника харківського телебачення Аласанію хочуть звільнити

Генеральному директору Харківської обласної державної телерадіокомпанії (ХОГТРК), відому журналісту Зурабу АЛАСАНІЇ запропонували звільнитися “за власним бажанням”.

“Мені запропонували звільнитися за власним бажанням, але я відмовився, бо бажання такого не маю”, – заявив З. АЛАСАНІЯ у телефонному коментарі, повідомляє Харківська правозахисна група.

За його словами, формальною підставою для такої «пропозиції» послужили результати позапланової перевірки КРУ, яка була завершена за 4 дні замість 10-ти, відведених для цього за законодавством. Втім ніяких порушень, за які керівника потрібно знімати з роботи, за словами З. АЛАСАНІЇ, виявлено не було.

Намагання звільнити його із займаної посади журналіст пояснює позицією міської влади на чолі з мером Михайлом ДОБКІНИМ, яка вимагала цього від «Держкомтелерадіо», очолюваного одно партійцем М. ДОБКІНА Едуардом ПРУТНІКОМ.

«Я знаходився на лікарняному, але сьогодні, 21 серпня, вийшов на роботу. Зараз ХОДТРК працює у звичайному режимі, але цілком можливо, що наказ про моє звільнення надійде найближчим часом», – відзначив З. АЛАСАНІЯ.

За інформацією «Телекритики», заступник голови «Держкомтелерадіо» Олександр КУРДІНОВИЧ заявив з цього приводу, що про звільнення З. АЛАСАНІЇ «поки говорити передчасно». О. КУРДІНОВИЧ підтвердив факт перевірки Харківського ОТБ, зазначивши, що її результати для гендиректора компанії «є невтішними», але якою буде реакція «Держкомтелерадіо» – чи то звільнення керівника обласної телерадіокомпанії, чи якоюсь іншою, за його словами, поки що невідомо. «Про це можна буде говорити лише за тиждень», – заявив О. КУРДІНОВИЧ. Також він категорично відкинув припущення, що причиною звільнення З. АЛАСАНІЇ є тиск мера Харкова М. ДОБКІНА на Е. ПРУТНІКА.

На сьогодні на харківському обласному телебаченні працює 336 чоловік. За словами З. АЛАСАНІЇ, штат є роздутим у кілька разів, однак скорочення провести важко. Висунуті звинувачення в «нерівності щодо оплати праці» З. АЛАСАНІЯ не відкидає, обґрунтовуючи її «Положенням про розподіл комерційних доходів підприємства»: «Хто заробляє гроші на компанію, той отримує додатково до зарплатні 17% від зароблених коштів, хто ні – отримує тільки заробітну плату».

20 серпня відбулось спеціальне засідання колегії Харківської облдержадміністрації, присвячене цьому питанню. Під час колегії голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ підкреслив, що в період виборчої компанії до Верховної Ради України, «особлива увага» до преси з боку будь-яких контролюючих органів є протиприродною. Колегія обладміністрації, до складу якої входять представники різних політичних партій і сил, одноголосно виступила на підтримку нинішнього керівництва Харківської обласної державної телекомпанії. Цим же рішенням колегія виступила проти порушення чинного законодавства України відносно ХОДТРК, її статуту і контракту із З. АЛАСАНІЄЮ.

Сам З. АЛАСАНІЯ має намір захищати свої права в суді.