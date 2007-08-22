Адвокати новосибірських вчених вимагають незалежної експертизи

Захист новосибірських вчених братів Олега і Ігоря МІНІНИХ, підозрюваних в розголошенні державної таємниці, заявив, що добиватиметься незалежної експертизи у справі.

Як повідомляє РІА “Новини”, про це заявив один з адвокатів учених Михайло КНІЖИН, реагуючи на повідомлення Центру суспільних зв`язків Федеральної служби безпеки Російської Федерації про те, що комплексна судова експертиза підтвердила, що новосибірські учені розголосили державну таємницю в своїй монографії.

"В рамках розслідування справи отриманий висновок, згідно з яким частина опублікованої в монографії інформації відноситься до відомостей, які складають державну таємницю", - йдеться в повідомленні Центру суспільних зв`язків ФСБ РФ.

За словами адвоката учених, вся інформація, яку брати МІНІНИ опублікували в монографії, раніше вже була опублікована у відкритих джерелах. Тому вважати ці відомості закритими не можна, вважає захисник учених.

Кримінальна справа стосовно колишніх співробітників Інституту прикладної фізики, які нині працюють на одній з кафедр Новосибірського державного технічного університету, була порушена 2 квітня 2007 року. Приводом для порушення справи стала написана ученими книга "Інститут прикладної фізики: наукові школи і технології", в якій, зокрема, йдеться про останні розробки інституту, що працює на оборонну промисловість.