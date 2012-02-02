HRW відзначає погіршення ситуації в Україні

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch відзначає погіршення ситуації в Україні для журналістів і правозахисників.

Про це йдеться у доповіді щодо ситуації з правами людини в світі 2012 року, оприлюдненій на сайті організації.

“Незважаючи на законодавчі реформи, у 2011 році відбувалось погіршення ситуації для журналістів та ЗМІ, громадянські активісти стикалися з погрозами з боку влади, як видається – у зв’язку з їхньою діяльністю”, - зазначається у доповіді.

Організація відзначає, що напади на журналістів хоча й не мають масового характеру, однак часто залишаються безкарними. Так, у доповіді наводяться випадки з журналістом Анатолієм ШАРІЄМ, якому 13 липня 2011 року невідомі прострелили лобове скло автомобіля, редактором газети “Новости Донбасса” Олексієм МАЦУКОЮ, вхідні двері квартири якого невідомі завалили мішками з цементом, встановили поруч похоронний вінок і підпалили двері.

Крім того, організація зазначає, що так і не було розкрито справу про зникнення у серпні 2010 року головного редактора “Нового стиля” Василя КЛІМЕНТ’ЄВА, а слухання у справі про вбивство Георгія Гонгадзе проводилися у закритому режимі.

у доповіді також наводиться приклад харківської телекомпанії АТН, сигнал якої без пояснення причин був заборонений для передачі, а у вересні були відключені від трансляції ще два харківських телеканали – “Фора” та А/ТВК, які транслювали новини АТН.

Крім того, як зазначає Human Rights Watch, у серпні 2011 року в результаті непрозорого конкурсу, залишилися без частот кілька регіональних телеканалів, У тому числі “9 канал”, “Чорноморське ТБ” І “3 студія”.

Міжнародна правозахисна організація також нагадує ситуацію навколо координатора Вінницької правозахисної групи Дмитра ГРОЙСМАНА, якому ще у 2010 році було висунуто обвинувачення у розповсюдженні порнографії та який на час підготовки доповіді продовжував перебувати під підпискою про невиїзд.

Як зазначає Human Rights Watch, лише завдяки міжнародному тиску вдалося не допустити безпідставного примусового психіатричного обстеження правозахисника Андрія БОНДАРЕНКА у грудні 2010 року.