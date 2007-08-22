ДАІ бере гроші незаконно

Міністерство внутрішніх справ, Міністерство фінансів та Міністерство економіки України досі не прийняли нормативно-правовий акт, який встановив би розмір плати за послуги, що надаються підрозділами Державної автомобільної інспекції.

Про це УНІАН зповідомили у громадській організації „Спілка водіїв”.

Як зазначають у юридичному відділі ГО „Спілка водіїв”, ще 4 травня 2005 року Міністерство юстиції на підставі висновку № 6/38 прийняло рішення про скасування державної реєстрації спільного наказу Міністерства внутрішніх справ, Мінфіну та Мінекономіки № 549/333/147 від 16.07.2001 „Про затвердження розмірів плати за послуги, що надаються підрозділами Державної автомобільної інспекції МВС України, та Порядку її справляння”.

“Таким чином, з травня 2005 року і до цього часу працівники ДАІ не мають відповідного нормативно-правового акта, яким вони повинні керуватись при наданні платних послуг громадянам”, - заявляють у “Спілці водіїв”.

4 червня цього року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 795 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ”.

Згідно з нею МВС разом з Міністерством фінансів і Міністерством економіки за погодженням з Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва і Антимонопольним комітетом мали у місячний строк визначити розмір плати за надання послуг органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ та порядок їх справляння. Проте, як повідомляють у “Спілці водіїв”, нового наказу досі не прийнято.

Громадська організація „Спілка водіїв” звернулася з листами до згаданих міністерств з проханням виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів і прийняти відповідний наказ, який врегулює цю проблему.