Заступник керівника Центрального виборчого штабу блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Микола ОНІЩУК переконаний, що Центральна виборча комісія виконає рішення суду і скасує свою постанову що стосується затвердження форми заяви для голосування вдома. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

При цьому М.ОНІЩУК висловив упевненість, що скасування окружним адміністративним судом м. Києва рішення Центральної виборчої комісії, що стосується затвердження форми заяви для голосування вдома, унеможливить використання цих голосів для фальсифікації результатів виборів до Верховної Ради.

За його словами, це рішення дозволить, по суті, попередити тих, «хто розраховував під час проведення виборчої кампанії використати інститут голосування вдома з метою впливу на результати виборів або, можливо, навіть їх фальсифікувати». М.ОНІЩУК наголосив, що досвід попередніх виборчих кампаній, як президентської, так и парламентської, засвідчив, «що в окремих областях, переважно на півдні та сході, були численні випадки голосування громадян вдома, які були абсолютно непропорційні загальностатистичним показникам голосування громадян в інших областях, регіонах».

М.ОНІЩУК переконаний, що ЦВК виконає рішення суду і скасує свою постанову з даного приводу. Він наголосив, що рішенням суду усунено різні підходи до категорії виборців, які не можуть тимчасово самостійно пересуватися. М.ОНІЩУК нагадав, що постановою ЦВК передбачалося, що виборці, які перебувають на лікуванні у стаціонарі, крім заяви про голосування вдома, мають подати і довідку від лікаря про стан здоров’я. У той же час, громадяни, які перебувають вдома, мають лише написати заяву про те, що вони хочуть проголосувати вдома через стан здоров’я.

М.ОНІЩУК нагадав, що голосування вдома є досить специфічним, оскільки тут не зовсім можна виконати умови щодо неможливості тиску на виборців та щодо повної таємниці їх голосування.

М.ОНІЩУК зазначив, що для такої категорії громадян мають бути рівні умови. За його словами, згідно з рішенням суду, ті, хто тимчасово нездатний самостійно пересуватися і перебуває поза межами лікувального закладу, має подати довідку, зокрема, або від лікуючого лікаря, або від лікаря «швидкої допомоги», чи від нотаріуса, представника ЖЕКу.

Він нагадав, що дільничні комісії мають право перевіряти заяви громадян з приводу голосування їх вдома.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня колегія суддів окружного адміністративного суду м. Києва визнала неправомірною постанову ЦВК у частині затвердження форми заяви виборця, який тимчасово неспроможний пересуватися самостійно, із проханням забезпечити йому можливість голосування вдома і зобов’язала ЦВК прийняти постанову, в якій мають бути затверджені обов’язкові вимоги до заяв про голосування вдома, а також визначити процедуру перевірки інформації, викладеної в цих заявах.

М.ОНІЩУК заявив, що поки що немає офіційної відповіді з боку ЦВК з приводу рішення суду. За його словами, ця відповідь має полягати в одному – має бути скасовано постанову ЦВК з даного питання