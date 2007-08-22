Донецька СБУ організувала ”лінію довіри” на час виборів

У Донецькому обласному управлінні Служби безпеки України відкрита "гаряча лінія" з метою забезпечення дотримання виборчого процесу під час підготовки і проведення позачергових виборів у Верховну Раду України 30 вересня.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облуправління СБУ, "гаряча лінія" відкрита "з метою забезпечення належного громадського порядку і безпеки в ході виборчого процесу, запобігання правопорушенням в межах певних повноважень напередодні і під час проведення позачергових виборів у Верховну Раду.

В прес-службі також уточнили, що для "телефонів довіри" виділено два номери в Донецьку: 337-25-51 і 332-65-67.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня виконуючий обов`язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що на виконання указу Президента України на час виборів СБУ запроваджує «лінію довіри» з метою надати можливість громадянам повідомляти про всі можливі порушення своїх прав під час виборчої кампанії і безпосередньо виборів.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що факти порушення прав громадян СБУ передаватиме в Генеральну прокуратуру і Центральну виборчу комісію. Він зазначив, що така «лінія» працюватиме цілодобово в кожній області України.