Новий омбудсмен: мільйонер, правозахисник, чиновник?

7 лютого закінчується термін повноважень Уповноваженої з прав людини, «регіоналки» Ніни Карпачової. Пані Карпачова стала першим омбудсменом незалежної України. Нагадаємо, сам інститут уповноваженого був створений в 1997 році за її активної участі. Вона була автором законопроекту «Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини». І зокрема завдяки її діловій активності, персона уповноваженого спочатку вважалася впливовою. У її ранній період голос омбудсмена був чутний на вершинах виконавчої влади.

Ніна Іванівна перебуває на цій посаді без малого п`ятнадцять років.

Одні правозахисники з цифрами доводять неефективність її роботи, інші говорять, що по окремих випадках захист прав людини був вельми послідовний. Головною помилкою Карпачової називають те, що вона стала нардепом від Партії регіонів в 2006 році. Прийнявши таку подяку ВІП-регионалів за її активний захист Бориса Колесникова, Ніна Іванівна пожертвувала авторитетом.

Після перемоги Януковича на виборах президента, преса відстежувала як мляво Уповноважений з прав людини захищає нинішніх політичних в`язнів в порівнянні з тим, як вона це робила відносно Колесникова у 2006 році. Голос омбудсмена на підтримку Луценка і Тимошенко звучав дуже навіть стримано. Вона висловилася вже після всіх протестів міжнародного співтовариства...

Вважається, що сила омбудсмена обумовлена не стільки законом, скільки моральним авторитетом уповноваженої персони. Кажуть, що останні роки Карпачева сама неймовірно страждала від того, що перестала бути вагомою. Нібито навіть екс-міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов випроваджував її з кабінету з черговою відмовкою: «Подумаємо». Влада перестала приймати її до уваги.., оскільки вона сама стала частиною цієї корумпованої влади.

Опозиція звинувачує Карпачову в ігноруванні соціальних проблем, в тому, що вона промовчала під час проведення явно дискримінаційної пенсійної реформи.

І справді, ця пані за всієї своєї напористості і лідерських замашок стала вельми м`якою, щоб не сказати, зручним омбудсменом.

Чи буде Ніна Карпачова балотуватися ще раз? Публічно вона не дала чіткої відповіді. Чи є у неї шанси? «Регіонали» цього не виключають. Златоуст ПР Михайло Чечетов заявив, що він її підтримує. Ще одна «регіоналка» - Олена Бодаренко підтверджує, що у Ніни Іванівни зберігаються шанси на переобрання, але конкретно це питання на раді фракції ще не обговорювалося.

Якщо слідувати закону, то процедура переобрання Уповноваженого з прав людини така. 8 лютого 2012 року на сесійному засіданні парламенту має бути оголошено про висунення нових кандидатів на цю посаду. Висунути їх в двадцятиденний термін може або група нардепів не менше ніж з 113 людей, або голова парламенту. Після закінчення 20-денного терміну дається ще двадцять днів на проведення таємного голосування. Тобто згідно із законом воно має пройти не пізніше 17 березня.

Таким чином, вже через тиждень повинен початися старт висунення кандидатів на посаду омбудсмена.

У пресі з`явилася інформація, що серед претендентів: нинішня уповноважена, колишній генеральний прокурор Геннадій Васильєв, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євгеній Захаров. Нагадаємо, що пан Захаров балотувався на цю посаду в 2007 році, тоді його запропонувала опозиція (БЮТ і НУ). І він навіть набрав 156 голосів.

Сам Захаров підтвердив нам, що правозахисні організації запропонували його кандидатуру, і під нею підписалися окремі народні депутати.

– Керівництво Української Гельсінської спілки просто наполягло на тому, щоб я дав свою згоду на висунення. На тлі такого кандидата, як екс-генпрокурор мільйонер Геннадій Васильев, я погодився. Крім того, ми в своєму відкритому листі захотіли нагадати, яким все ж має бути обудсман. Рівновіддаленим, підзвітним, компетентним, незалежним. У мене була і є програма для роботи, я знаю, чим тут потрібно займатися. І при цьому я б не критикував Карпачову. Скільки б не було зроблено на такому напрямі, як захист прав людини в Україні, незробленого залишається більше. Яких би ти успіхів не досяг, кількість порушень прав людини все одно більше. А в останні два роки їх стало ще більше. Вони масові, системні. Проблеми економіки вирішуються за рахунок найбільш беззахисних, коли поголовно закривають культурні установи, школи, лікарні, НДІ, а те, що робиться з пільговиками, – це огидно. І тим більше на тлі золотих унітазів влада забезпечених. Але є і серйозніші порушення – інституційні. Будь-який суддя зараз перебуває під дамокловым мечем звільнення за порушення присяги. 800 суддів пішли з посад. Є політичні переслідування лідерів громадських рухів. У цих умовах захищати права людини дуже важко.

Ще одна «альтернативна» кандидатура, яка з`явилася в пресі, – президент міжнародного правозахисного центру «Ла Жнива Україна» Катерина Левченко. Вона була народним депутатом 5-го скликання від блоку НУ-НС.

Пані Левченко сказала, що офіційно з нею про вірогідність балотуванняя на цей пост ніхто не говорив. Але вважає позитивним той факт, що нарешті заговорили про те, яким повинен бути уповноважений.

– Суспільству важливо знати, чи будуть зміни в інституті омбудсмена, – сказала вона. – Які принципи він сповідатиме. Які цілі ставитиме. Зараз називається багато кандидатів на цю посаду. Серед них є правозахисники. Ці люди чітко розуміють: у омбудсмена не повинно бути вибіркового реагування на скарги громадян, повинен бути створений інститут розслідувань, щоб не було такого, коли скарги на МВС повертаються в МВС з проханням «провести розслідування». Країні потрібний політично незалежний, кваліфікований професійний омбудсмен.

Серед кандидатів від влади, як говорилося, називався народний депутат від Партії регіонів, екс-генпрокурор Геннадій Васильєв, сімнадцятий номер партійного списку. За період його діяльності офіційний сайт парламенту не зафіксував жодного його депутатського запиту і всього лише один законопроект.

Також особиста сторіночка депутата не дає жодного виступу народного депутата Васильєва. Я вибірково перевірила ці ж показники у інших депутатів. «Васильєвські» показники продемонстрував тільки Рінат Ахметов. Ще колишній генпрокурор прославився тим, що, працюючи депутатом і прокурором, сколотив статок настільки непоганий, що потрапив до сотні найбагатших людей України за версією “Фокуса”.

Подейкують, Геннадій Андрійович давно мріяв повернутися в активну політику. Але підтвердити його бажання ми не могли, парламентські телефони екс-генпрокурора мовчали. Думається все ж таки, його висунення буде чисте технологічним, щоб, обурившись, парламент прийняв когось більш компромісного, але все того ж, регіонівського.

Ще однією маловірогідною кандидатурою виглядає персона нардепа Сергія Головатого. Адже він сам не вірить ані в це висунення, ані у те, що за нього проголосують.

Ще одна кандидатура від влади – Валерія Лутковська. Вона поки не відповіла на наше прохання прокоментувати можливість її висунення. Минулого року заступник міністра юстиції Валерія Лутковська була призначена урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини. Чи захочуть голосувати за неї народні депутати? Професійний шлях пані Лутковської тісно пов`язаний з міністром юстиції Лавриновичем. Навіть побіжне вивчення її біографії показує, що всі призначення в Міністерстві юстиції колишнього партнера юридичної компанії «Лаврінович і партнери» Лутковської пов`язані з приходом в це відомство Олександра Лавриновича.

Але чи відповідає ця кандидатура критерію незаангажованості і рівновіддаленості? Питання риторичне.

Схоже, Банкова ще сама нічого не вирішила і роздумує. Фракція «Регіонів» в парламенті на питання, кого підтримає, відмовчується, посилаючись на те, що їм треба нібито послухати звіт Карпачової, який передує висуненню.

Поки і опозиція не визначилася, кого вона висуне на уповноваженого. Але в одному всі опитані нардепи опозиційних фракцій упевнені: Васильєва вони не підтримають. Це питання вирішуватиметься у понеділок в рамках засідання Комітету опору диктатурі.

Маша Міщенко