У США за півроку стратять вихідця з України

Заступитися за українця, засудженого до смертної кари в американському штаті Вірджинія, вимагають англійські правозихисники.

Як повідомляє «5 канал», уродженця Буковини Івана ТЕЛЕГУЗА визнали винним у замовленні вбивства своєї колишньої дівчини. Натомість, правозахисники, які розслідували справу, наполягають на невинуватості хлопця. Після завершення судового процесу один із виконавців злочину зізнався, що дав у суді неправдиві свідчення. Наклеп на І.ТЕЛЕГУЗА він вчинив, щоби зменшити термін власного покарання.

33-річний українець перебуває в американській в’язниці з 2006 року. Його тримають в одномісній камері смертників. І.ТЕЛЕГУЗ емігрував до США у віці 9 років за грін-карткою, але американського громадянства не набув.

Громадські активісти закликають українську владу надати засудженому громадянство України та просити у США помилування для співвітчизника. Якщо цього не станеться - у найближчі півроку українця можуть стратити.

При цьому телеканал наводить слова правозахисника: "У США дуже часто застосовують смертний вирок до громадян інших країн. Ймовірно, І.ТЕЛЕГУЗА позбавлять життя цього року. Тому дипломатична підтримка від української влади - єдине, що може його врятувати. Ми закликаємо уряд та омбудсмена звернутися до губернатора штату Вірджинія з проханням про помилування. Інакше життя Івана не врятувати".

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2010 року Міжнародна правозахисна організація Reprieve звернулася до Омбудсмана України з проханням захистити права на життя вихідця з України І.ТЕЛЕГУЗА, засудженого в США до найвищої міри покарання за обвинуваченням у замовному убивстві.

“Поділяючи занепокоєння правозахисників, 1 вересня 2010 року Ніна КАРПАЧОВА приєдналася до клопотання І.ТЕЛЕГУЗА про продовження терміну подачі апеляції до федерального суду США на зазначений вирок суду штату Віргінія, щоб сторона захисту мала можливість належним чином підготуватися до апеляційного оскарження», - повідомили у прес-службі Омбудсмана. Аргументуючи свою позицію, Уповноважений з прав людини зазначила, що Україна, як учасниця протоколів №№ 6 та 13 до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, остаточно скасувала цей вид покарання та послідовно виступає проти застосування смертної кари.

16 лютого 2011 року прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Н.КАРПАЧОВОЇ повідомила, що Окружний суд Західного федерального округу штату Віргінія (США) розпочинає розгляд апеляційної скарги засудженого до страти як замовника вбивства вихідця з України І.ТЕЛЕГУЗА.

За своїм правовим статусом І.ТЕЛЕГУЗ, уродженець Буковини (місто Кам’янка Чернівецької області) є особою без громадянства. У 1989 році багатодітна родина ТЕЛЕГУЗІВ виїхала з УРСР у зв’язку з переслідуваннями за релігійні переконання.

Упродовж 20 років після виїзду з Буковини ні І.ТЕЛЕГУЗ, ні інші члени його родини не вирішили питання щодо оформлення громадянства, а тому залишились у статусі осіб без громадянства.

На початку 2011 року І.ТЕЛЕГУЗ, як особа без громадянства, повторно звернувся до консульського відділу Посольства України у США з клопотанням про набуття громадянства нашої держави на підставі статті 8 Закону України "Про громадянство України" (за територіальним походженням), повідомляла прес-служба Омбудсмана.