Історії Голокосту – не привід для гордості?

Це – історія хоробрості і доброти під час перших трагічних днів Голокосту в Україні, розповідь про те, як село збунтувалося проти антисемітської банди вбивць, щоб врятувати своїх єврейських сусідів.

У цьому році дослідники натрапили на вражаючу історію. Зараз деякі з єврейських лідерів України планують спорудити пам`ятник, прийняти делегацію ізраїльських студентів і організувати церемонію, щоб пошанувати маленьку сільську громаду в західній Україні.

Але навіть через 66 років існують суперечливі думки про те, що трапилося в Іспасі [село у Вижницькому районі Чернівецької області – УНІАН] протягом жахливого літа 1941, коли нацистське вторгнення в Радянський Союз викликало спалах антисемітського насильства.

Жителі села і одна уціліла жертва Голокосту говорять, що 2 тисячі сільських жителів ризикували життями заради 100 євреїв. Це твердження підтримують деякі лідери єврейського співтовариства України і учений, який знайшов цю історію. Але інша жертва Голокосту говорить, що в Іспасі не було ніяких героїв. І провідний експерт по Голокосту стверджує, що більшість євреїв Іспаса були убиті сільськими жителями.

На початку Другої світової війни в Україні були випадки антисемітизму, від погромів царської ери – до мовчазної дискримінації радянських часів. Оскільки нацистські війська і їх румунські союзники почали займати західні території, що знаходилися під радянським правлінням, стародавні забобони переросли у випадки пограбування жителів і вбивства сусідів-євреїв місцевим населенням.

Це був ранній спалах жорстокості, яка переросла у Голокост.

Більше 2 100 українців згадано в Меморіалі Голокосту Яд Ва-Шем [національний меморіал, споруджений у 1953 році в Єрусалимі, де зібрана інформація про жертв нацизму в 1933-1945 роках – УНІАН] за те, що рятували євреїв протягом Голокосту, але це були головним чином індивідуальні акти героїзму. Історія Іспаса - якби це могло б бути підтверджено - стала б унікальним випадком, коли ціле українське співтовариство стало на захист євреїв.

Лідер єврейського співтовариства України виступив з ініціативою вшанувати це село, включаючи святкування, в яких братимуть участь ізраїльські студенти.

"Ми дуже горді, що наше село не дозволило кровопролиття, не дозволило убити євреїв", – говорить Василина Кулюк, 80-річна мешканка Іспаса. Вона пригадала двох з її єврейських однокласниць – Гейнцю Розенберг і Ріфку Герштель - зі сльозами на очах. "Ми були в одному класі, ми ділили хліб", - каже вона. "Я хотіла хоч би переписуватися з цими дівчатками. Аби вони були живі". Розенберг, очевидно, загинула під час війни. Але Ріфка Герштель вижила. І вона не згадує Іспас тепло.

Герштель, якій тепер 79 років, живе біля Тель-Авіва. За її словами, сусіди дійсно перешкодили банді антисемітів убити сільських євреїв, але потім деякі сільські жителі самі пограбували євреїв і вигнали їх з їхніх будинків.

"Вони увійшли до будинку і забрали все", - розповіла Герштель в телефонному інтерв`ю. "Ми мали такий красивий будинок. Ми мали корову. Ми не говорили нічого, тому що боялися втратити життя. Ми знали, що українці вирізували всіх євреїв в одному з сіл поблизу".

Наступного дня сільські жителі вигнали євреїв. Герштель розповіла, що провела решту війни в гетто в центральній Україні. Її батько, брат, дідусь і маленький племінник померли. "Я постраждала, я постраждала дуже сильно", – сказала вона, плачучи.

Коли вона дізналася, що Іспас звеличили за відношення до євреїв, вона сказала: "Вони не заслуговують ніяких пам`ятників і нагород".

Не треба сперечатися про те, що трапилося на більшості тієї території - тепер західної України - тим літом. Тисячі євреїв були убиті, а їх будинки пограбовані.

Євреї, які вижили, були оточені румунськими військами і вислані в східному напрямі в табори і гетто. За словами Іоаніда Раду, директора Міжнародних архівних програм в американському Музеї Голокосту, деякі з них пережили війну, але багато були убиті або померли від голоду і хвороб.

Ізраїль Мінстер, член втраченого єврейського співтовариства Іспаса, має інші спогади. Мінстер, якому тепер 86 років і який живе біля Хайфи, був в сусідньому селі під час погромів, але ті, хто залишився в живих, пізніше розповіли йому, що етнічні українці об`єдналися для захисту сільських євреїв.

"У сусідньому селі ... вони (головорізи) порізали всіх на шматки, вони всіх убили", - сказав Мінстер по телефону. "Мені говорили, що, коли вони прибули в Іспас, наш сільський старійшина протистояв цьому".

Мінстер сказав, що він не знав про грабіж в Іспасі, але почув через друзів і сусідів, що деякі жителі сусідніх областей грабували єврейські будинки. "Не всі допомагали: деякі допомагали, а деякі грабували”, - сказав він.

Михайло Андрюк, голова сільської ради Іспаса, сказав, що жителі його маленького села не грабували будинку своїх сусідів. Будинок Герштель, вважає він, знаходився на околиці села і, можливо, на нього напала відступаюча антисемітська банда.

Декілька українських селян, які були дітьми в 1941 році, сказали, що вони ясно пам`ятають той день. Тарасу Штеф‘юку було 15 років, коли він почув, що вбивці наближаються до села і побіг додому передати новини. Штеф‘юк пам`ятає, як його батько-інвалід, Іван, викликав старших. Вони зробили важкий і небезпечний вибір об’єднатися проти мародерів і захищати євреїв, які жили серед них.

Батько Надії Вінницької, Володимир, був сільським священиком. Він вибіг босоніж із свого будинку, щоб протистояти нападаючим, бо не мав часу, щоб взути черевики, розповіла Вінницька.

"Заспокойтеся. Я не дозволю вам убити євреїв", - сказав священик. "Вони – такі ж люди, як і ми".

Олексій Штрай, незалежний ізраїльський учений, який відкрив цю історію, дивиться на Іспас із натхненням. "Я вважаю, що факт порятунку євреїв мав місце; ми тільки повинні довести це", - заявив Штрай.

База даних імен жертв в Яд Ва-Шем, яка підкріплена свідченнями родичів, наводить дані про чотирьох осіб, які загинули в Іспасі. Від 17 до 46 селян загинули у іншому місці: деякі євреї Іспаса пережили початкові погроми, говориться в звіті.

За даними енциклопедії Яд Ва-Шема, більшість євреїв Іспаса були убиті місцевим населенням, тоді як решта були вислані у східному напрямі. "В те, що священик пробував (врятувати євреїв) - я можу вірити", – говорить Жан Анкель, провідний дослідник Голокосту. "Але головне питання - чи були євреї Іспаса врятовані, чи ні? Відповідь ясна: вони були убиті їх сусідами, місцевим жителями», - сказав він в інтерв`ю.

Вчені говорять, що приблизно 1,4 мільйона з 2,4 мільйонів євреїв радянської України загинули під час Голокосту. Сьогодні тут живуть приблизно 400 тисяч євреїв. В Іспасі євреїв не залишилося, говорять місцеві жителі.

Олександр Фельдман, голова заснованого в Києві Міжнародного центру толерантності, переконав президента України Віктора Ющенка відзначити Іспас за його позицію під час Голокосту. Центр планує закласти пам`ятник в Іспасі.

Есті Ярі, представниця Яд Ва-Шема, заявила, що історія Іспасу повинна бути досліджена до кінця. "Це складні проблеми і події, які мали місце, і за відсутності остаточного документального свідоцтва або завершальних доказів важко сказати точно, що трапилося", - сказала вона.

Наталія Лісова, Марія Данилова, Ренді Гершафт,

The Associated Press Переклад – Олена Трегуб, Тетяна Печончик