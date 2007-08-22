Списки виборців не кращі від тих, що були у 2006 році

Списки виборців на дострокових виборах до Верховної Ради України не будуть кращими за ті, що були в 2006 році.

Такий висновок першого моніторингового звіту за результатами спостереження за виборчою кампанію сьогодні на прес-конференції в Києві оприлюднив координатор Виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА Олександр ЛОМАКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, робочі групи з обліку виборців уже розпочали свою роботу в усіх областях, де ведеться моніторинг.

“Робочі групи працюють, і готові виконувати покладені на них обов’язки, але аналіз складу, в першу чергу кількісного складу цих робочих груп дає нам підстави зробити такий висновок, що списки виборців в Україні не будуть набагато кращими, ніж ті, які були в 2006 році”, - зазначив О.ЛОМАКО.

За його словами, це пов’язано в першу чергу з невеликим кількісним складом робочих груп.

“Наприклад, у Сумах за останній рік після виборів органи юстиції подали 55 тисяч звернень щодо прізвищ, які треба включити, або виключити зі списку виборців, тобто це люди, які вибули, або народилися, або померли тощо. А склад робочої групи налічує тільки 7 осіб. За їхніми оцінками, для того, щоб їм навіть ці 55 тисяч змін внести, потрібно працювати до кінця року”, - зазначив О.ЛОМАКО.

Тобто очевидним, на думку О.ЛОМАКА, є те, що такого кількісного складу не вистачить для того, аби внести всі зміни і уточнення в списки виборців, аби цього року вони були кращими.

“Ми радимо місцевим органам влади збільшити кількість робочих груп, в першу чергу – у великих містах, тому що, за нашими прогнозами, в селах, сільських районах зі списками виборців проблем не буде”, - сказав О. ЛОМАКО.

Довідка УНІАН. Громадянська мережа ОПОРА – це позапартійна загальнонаціональна мережа активістів та громадських організацій, яка працює з метою розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні шляхом вироблення ефективних механізмів контролю за діями влади з боку громадськості.