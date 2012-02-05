«Врятувати рядового Телегуза»: українцю загрожує смертна кара у США

Сполучені Штати Америки вважаються суспільством, у якому панує демократія, свобода слова і верховенство права. Проте ця країна досі продовжує застосовувати покарання у вигляді смертної кари. Саме на таке покарання очікує українець Іван Телегуз у штаті Вірджинія.

Все більше країн в усьому світі відмовляються від смертної кари. Держави, які йдуть шляхом демократичного розвитку, розуміють, що страта – це злочин проти людини і що злочином не можна відповідати на злочин. До того ж, як свідчить практика, наявність найвищої міри покарання не змінює криміногенну ситуацію в країні і не зменшує кількість тяжких злочинів, пов’язаних із застосуванням насильства.

Усі європейські країни (окрім Білорусі) скасували смертну кару, ратифікувавши Протоколи №6 і 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Україна припинила виконувати смертні вироки ще в 1995 році на підставі мораторію щодо застосування смертної кари, а в 2006 році, за рішенням Конституційного суду, норма про страту визнана неконституційною.

На фоні цього у деяких штатах США – країни, яка вважається чи не взірцем демократії і поваги до особи – досі позбавляють людей життя на підставі закону. Черговою жертвою американського правосуддя має стати українець Іван Телегуз.

Іван Телегуз народився в 1978 році в містечку Кам`янка Чернівецької області УРСР. Зазнавши релігійних переслідувань через християнське віросповідання, його сім’я покинула батьківщину і зрештою осіла в США. Однак, незважаючи на два десятиліття, прожитих в США, ні Іван, ані його родина не подали документи на отримання американського громадянства.

У 2006 році Івана Телегуза звинуватили в організації вбивства своєї колишньої дівчини, яке він нібито замовив двом іншим чоловікам – Майклу Хетріку і Едвіну Гілксу. За це українцю присудили найвищу міру покарання - страту.

Однак після оголошення вироку з’явилася нова інформація, з якої випливає, що Іван є невинним.

Присяжним, що засудили Телегуза, не надали жодної інформації, яка могла б виправдати звинуваченого і вказати на причетність інших осіб до скоєного злочину.

Зокрема, за даними адвоката Софі Уокер, після суду обидва головних свідки, Сафанов і Гілкс, визнали, що вони казали неправду, звинувачуючи Івана у замовленні вбивства. Гілкс зізнався, що його свідчення сфабриковані в ході судового розгляду під тиском з боку держави, адже за звинувачення Івана йому пообіцяли менш сувору міру покарання. Сафанов також відмовився від своїх свідчень і зізнався, що Іван ніколи не говорив йому про вбивство. Третій основний свідок, Хетрік, відмовляється обговорювати справу із адвокатами Івана Телегуза.

Також, як заявила британська організація «Reprieve», сторона обвинувачення скористалася тим, що Іван Телегуз є українцем за походженням: на суді йому висунули обвинувачення в тому, що він був «небезпечним членом «російської мафії» і живим «може становити загрозу в майбутньому».

«Сторона звинувачення не тільки не знала про те, що пан Телегуз не має жодного стосунку до такої групи, але й помилково представила пана Телегуза як росіянина», - повідомляє «Reprieve».

Проте, незважаючи на сумніви щодо винуватості, Іван Телегуз продовжує чекати на смерть. Його можуть стратити у найближчі півроку.

Чи може Україна врятувати Івана Телегуза? Теоретично – так. Наприклад, як це було у випадку із Вікторією Мамонтовою, засудженою до смертної кари в Таїланді.

На практиці ж – рятувати Телегуза Україна поки не квапиться: за своїм правовим статусом Телегуз, уродженець Буковини, є особою без громадянства.

З іншого боку, українське громадянство він повинен був набути після розпаду Радянського Союзу автоматично, бо народився на території Української РСР.

Рік тому, на початку 2011 року, Телегуз звернувся до консульського відділу Посольства України у США з клопотанням про набуття громадянства України. Проте питання досі не вирішене.

А тим часом Іван Телегуз продовжує чекати смерті і… сподіватися.

Андрій Діденко, Центр інформації про права людини