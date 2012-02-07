Опозиція визначилася з кандидатурою на місце Карпачової

Опозиційні партії, що входять до Комітету опору диктатурі, висувають на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини правозахисника Євгена ЗАХАРОВА.

Про це сьогодні журналістам повідомив лідер «Фронту Змін», народний депутат від фракції НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Об’єднана опозиція обговорювала це питання, і ми прийняли рішення, що хочемо висунути кандидатом в омбудсмани відомого правозахисника Є.ЗАХАРОВА», - сказав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, опозиційні партії, що представлені у ВР, хочуть провести зустріч з Є.ЗАХАРОВИМ. «Це достойна людина, яка дійсно може захистити права людини», - додав він.