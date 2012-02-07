У середу, 8 лютого, о 14:00 біля будівлі Комітетів Верховної Ради (вул. Грушевського, 18/2) відбудеться акція протесту проти запровадження цензури.

Мета акції – не допустити схвалення парламентськими комітетами законопроектів, які загрожують свободі вираження поглядів. Йдеться про нову редакцію Закону «Про захист суспільної моралі» № 7132 і проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)» № 8711. На думку експертів, обидва законопроекти спрямовані на впровадження цензури, що заборонено Конституцією, а також прямо суперечать статті 64 та статтям 23, 31, 32, 34, 54 Основного закону.

Схвалення законопроекту № 7132 покладе край вільному спілкуванню в Інтернеті. Влада отримає можливість втручатися у роботу будь-якого національного інтернет-ресурсу та навіть блокувати іноземні сайти.

Законопроект № 8711 є дискримінаційним і під виглядом «захисту прав дітей» має на меті нагнітання гомофобії в українському суспільстві та запровадження кримінального переслідування за сексуальну орієнтацію.

Якщо законотворці не прислухаються до позиції громадськості, цей день увійде в історію як справжній «Чорний день для свободи слова в Україні».

В акції візьмуть участь представниці та представники руху «Ми – європейці», руху «Проти встановлення цензури у ЗМІ та мистецтві», Альянсу Майдан, Центру інформації про права людини, ГО «Інсайт», Правозахисного центру «Поступ», Незалежної медіа профспілки України, Феміністичної Офензиви і просто небайдужі громадяни.

Контактна особа: Зорян Кісь, тел. 063 245 65 52