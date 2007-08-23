Житомирські міліціонери кажуть, що невинні у недопуску журналістів на сесію облради

Управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області відкидає звинувачення у порушенні правоохоронцями закону під час пропуску журналістів на сесію Житомирської облради 16 серпня.

Про це УНІАН повідомили у ЦЗГ УМВС України в Житомирській області. У тексті відповідної заяви ЦЗГ, зокрема, зазначається, що "в електронних виданнях з’явилась інформація про те, що 16 серпня правоохоронці відмовились пропускати в адмінприміщення Житомирської обласної ради окремих представників політичних партій, громадських організацій та журналістів”. З цього приводу Центр громадських зв’язків уповноважений заявити, що “основним завданням органів внутрішніх справ у будь-який час є охорона громадського порядку та забезпечення дотримання конституційних прав і свобод людини. Особливої актуальності, з огляду на нинішню складність суспільної ситуації, набуває це питання у період передвиборчих кампаній".

У заяві ЦЗГ також нагадує, що у черговому засіданні 11-ї сесії 5-го скликання Житомирської обласної ради 16 серпня планувалася участь голови ВР 5-го скликання Олександра МОРОЗА, а відтак перед правоохоронцями було висунуто ряд вимог щодо організації проведення засідання, в тому числі вжиття додаткових заходів безпеки.

Зокрема, повідомляє ЦЗГ, секретаріатом обласної ради заздалегідь було підготовлено та погоджено з Управлінням Державної охорони списки депутатів обласної ради та запрошених до сесійної зали представників громадськості й журналістів відповідно до попередньої акредитації.

"Окремі представники політичних партій та громадських організацій, не включені до вказаних списків, намагалися пройти до сесійної зали, незважаючи на законні зауваження членів секретаріату обласної ради", - стверджує ЦЗГ УМВС України в Житомирській області.

Також у заяві зазначається, що працівниками міліції було забезпечено охорону громадського порядку та попереджено випадки порушення громадського спокою як в приміщенні обласної ради, так і під час проведення санкціонованого мітингу, що проходив у цей час на Майдані Рад, участь в якому взяли представники різних політичних сил.

Жодних заяв, щодо неправомірних дій працівників міліції не надійшло, стверджують в УМВС України в Житомирській області.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня до приміщення Житомирської облдержадміністрації, мала розпочатися 11-а сесія облради, не пускали депутатів місцевих рад, їхніх помічників, а також деяких не акредитованих в облраді журналістів житомирських та національних ЗМІ, зокрема, кореспондентів телеканалів „1+1”, „Інтер”, спецкорів всеукраїнських газет „Экономические известия”, „КоммерсантЪ-Украина”, редакторів місцевих видань „Субота”, „Меркурій”, „Бізнес-Полісся”.

Голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ПАВЛЕНКО заявив, що обласна рада без його погодження обмежила доступ до будівлі на майдані Корольова, 1, в якій розташовані облдержадміністрація та облрада.

Як з’ясувала прес-служба облдержадміністрації, причиною такого непорозуміння стала відсутність представників цих ЗМІ у списках акредитованих (акредитацією займалася Житомирська обласна рада). За інформацією місцевих журналістів, їх своєчасно не повідомили про умови акредитації.