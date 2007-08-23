У Лук`янівському СІЗО скоєне третє за останні 2 місяці вбивство

У ніч на 22 серпня в київському СІЗО №13 скоєно чергове вбивство - в палаті санчастини, де перебували троє хворих засуджених, один був знайдений задушеним.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міжнародної правозахисної організації „Міжнародна Ліга захисту прав громадян України”.

Голова правління Міжнародної Ліги захисту прав громадян Едуард БАГІРОВ вважає, що керівництво Державного департаменту України з питань виконання покарань залишає безконтрольною ситуацію з вбивствами і смертями у вказаному СІЗО.

За його словами, за останні 2 місяці дане вбивство є третім. Крім того, троє підслідних померли в лікарні. «Бездіяльність урядовців перетворила Київський слідчий ізолятор на концентраційний табір і гестапо часів Другої Світової війни», - сказав правозахисник.

Е.БАГІРОВ офіційно звернувся до Президента Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням вжити кардинальних заходів для запобігання вбивствам і смертям в пенітенціарній системі України.