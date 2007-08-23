ЦВК оскаржила зобов`язання ввести жорсткий порядок голосування вдома

Центральна виборча комісія направила до Вищого апеляційного суду скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким він зобов’язав ЦВК зробити більш жорсткою процедуру голосування виборців вдома.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що таке рішення було прийнято сьогодні на нараді членів ЦВК і сьогодні ж відповідна заява була спрямована до суду.

Відповідаючи на запитання журналістам, М.ОХЕНДОВСЬКИЙ зазначив, що відповідно до закону, суд має 5 днів на розгляд цієї скарги.

У свою чергу член ЦВК Андрій МАГЕРА підтвердив таке рішення ЦВК і додав, що за нього проголосували 8 членів комісії.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня Окружний адміністративний суд Києва зобов`язав ЦВК визначити порядок підтвердження нездатності виборця самостійно пересуватися і голосувати на виборчій дільниці.

Суд зобов`язав ЦВК прийняти постанову, у якій мають бути затверджені обов`язкові вимоги до заяв про голосування вдома, а також визначити процедуру перевірки інформації в них.

Раніше ЦВК постановою від 13 серпня передбачила, що особам, які бажають голосувати вдома, достатньо надати просту заяву.