Бережна: За новий КПК ВР проголосує у березні

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Ірина БЕРЕЖНА переконана, що новий Кримінальний процесуальний кодекс України буде ухвалено уже у березні поточного року. Про це вона заявила в ефірі ТРК «Ера».

За словами І.БЕРЕЖНОЇ, новий кодекс «буде реформаторським, проєвропейським, він змінить ставлення як до міліції, слідства, суддів, а також змінить бізнес-клімат України».

«Сьогодні ми живемо за кодексом 61 року, завдяки чому ми замість принципу змагальності у судах зазвичай зіштовхуємось з тотальним репресивним механізмом слідчих. Згідно з новим кодексом, прокурори і захист отримають рівні права. Адже суттєво розширяються повноваження захисту: суддя буде зобов’язаний враховувати як позицію та докази звинувачення, так і позицію і докази захисту», - підкреслила І.БЕРЕЖНА.

Народний депутат також вважає, що новий кодекс унеможливить проведення насильницьких дій з метою «вибивання» правильної позиції: «До розгляду будуть прийматися докази, отримані виключно в судовому засіданні».

Окрім забезпечення процесуальної рівності та змагальності сторін у кримінальному провадженні, кодекс, за словами І.БЕРЕЖНОЇ, суттєво розширює права захисників та адвокатів постраждалої сторони, що в свою чергу, звужує права прокурора та удосконалює процедуру судового контролю.

І.БЕРЕЖНА не виключає, що за новий Кримінальний процесуальний Кодекс у Верховній Раді голосуватимуть не тільки провладні фракції, але й опозиція, яка «повинна розуміти значення цього документу». І.БЕРЕЖНА також наголосила, що проект кодексу пройшов дві міжнародні експертизи Ради Європи.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 9 лютого, Верховна Рада має розглядати проект Кримінального процесуального кодексу України.