Микола Сірий: «Невинних людей влада саджатиме і за новим КПК. Було б бажання…»

Із відомим адвокатом, старшим науковим співробітником Інституту держави і права імені Корецького Миколою Сірим зустрічаємося в столичній Академії МВС України, щоб поговорити про новий проект Кримінально-процесуального кодексу. Нагадаю, його Віктор Янукович вніс до парламенту 13 січня, а сьогодні проект нового КПК пройшов перше читання. Планується, що новий КПК стане чинним уже з вересня цього року.

- Пане Миколо, в пояснювальній записці , наданій депутатам адміністрацією Президента стверджується, що новий КПК удосконалює правове регулювання в сфері кримінального судочинства, привносить в нього європейські цінності та принципи. Справді?

Ні. Сьогодні Верховний суд України позбавлено права контролю за судочинством, відсутня уніфікуюча роль найвищого в країні судового органу і введення нових правил кримінальної юстиції здатне повністю розбалансувати існуючу систему судочинства.

Приміром, в усі суди першої інстанції вводиться суддя-слідчий. І ніхто достоту не знає, «що це таке». Отож, кожен судить по-своєму. Нічого доброго з цього не буде.

Кажуть, одним з приводів до того, аби люди взяли зброю до рук, може стати невміло застосоване кримінальне судочинство...

- Але ж над новий проект КПК експерти Ради Європи схвалили і рекомендували…

У 2005 році європейські експерти так само «на ура» прийняли введене в країні адміністративне судочинство. А 2010 –го, саме за допомогою рішень адміністративних судів, було освячено проведення найбрудніших в історії країни виборів.

Звісно, в новому КПК є позитив. Приміром, для журналістів цікаво – домашній арешт замість тюрми, проведення допитів в залі суду за допомогою відеоконференцій, деклароване посилення ролі захисту...

Насправді ж цим КПК значно звужуються права людини на захист від кримінального переслідування і водночас послаблюється сам принцип публічності правосуддя.

Іншими словами, система кримінального переслідування перестає бути сильною. Адже, за новим КПК, за слідство відповідає чотири посадові особи - слідчий, оперативник, начальник слідчого підрозділу і прокурор.

Подібна система кримінального переслідування просто не діятиме. КПК настільки заплутаний, переобтяжений принципами і незрозумілий, що фальсифікувати обставини справи буде при бажанні зовсім не важко.

- За новим КПК захист матиме більше прав. Подаватиме докази на розгляд суду, ініціюватиме слідчі дії, адвокат буде присутнім під час допитів свідків…

- Недоліки в КПК старанно сховані. Начебто й не обов’язкові речі, а повністю нівелюється правозахисна норма на користь посилення ролі публічності.

Приміром, допит свідків винятково в суді, чим наче забезпечується змагальність і рівність сторін в судовому розгляді. Але ж… як доказ судом має бути прийнято т.зв. «документ». А що це за новим КПК? Це протокольна форма допиту свідка, обвинувачуваного, підозрюваного.

Отож, нема нічого нового під цим місяцем. Слідчий знову запише покази свідка чи підозрюваного «під протокол», а суддя зачитає в залі суду і долучить «документ» як доказ вини до матеріалів справи.

І що змінив новий КПК? У порівнянні з чинним КПК насправді суттєво звужуються права всіх учасників кримінального судочинства, а працюючих складових процесуальної форми у новому проекті просто немає. Бо писався він людьми, які не вміють цього робити.

Півроку реформатори сиділи в Німеччині, взяли звідти теорію підозри і роль прокурора, який усіма керує. Далі поїхали в Англію. Там зовсім інша форма оцінки фактичного матеріалу. Інший інструментарій оцінки вини. Але ж не хочеться відмовлятись і від свого - власної і до болю рідної юридичної системи.

В результаті вийшов вінегрет із трьох абсолютно різних правових підходів. Я б хотів побачити автора, який би вийшов на трибуну і відстояв свою правоту – але правоту одного правового інституту, цілісного і гармонійного. Але такого автора немає. Новий КПК не працюватиме.

- Ви помітили справді «революційні» нововведення в КПК? Приміром, вводиться нова норма судочинства: «тимчасове позбавлення права власності», а саме – свідоцтва про підприємницьку діяльність - у зв’язку з виникненням підозри про скоєння кримінального злочину … у слідчого податкової. Та ж вони половину країни позбавлять бізнесу за два місяці «тимчасового вилучення»! І що потім з тим свідоцтвом, повернутим власникові, бо підозра не підтвердилась, робити? Бізнес-то встигли зруйнувати...

Можливо. Нам треба розуміти: якщо можемо покращити проект КПК, треба над ним ще попрацювати. Якщо не можемо, слід опиратись руху потяга, який мчить у безодню.

Думаю, юристи погодились на подібний проект КПК з принципу – «гірше, ніж сьогодні, вже нічого не буде. Хай приймають, а ми тут ні при чому».

На жаль, парламентська система не дає якісної законодавчої норми. Є юридична система, яка має виправити недоліки. Якщо вона працює добре. Але у нас і юридична система в ступорі.

- І новий КПК не вивезе з тунелю?

- Кримінальна юстиція в країні переобтяжена невмотивованими, а сьогодні ще й, на жаль, політичними арештами. Якщо влада схоче посадити невинну людину з тих чи інших міркувань – посадять і за новим КПК. Було б бажання…

Бесідувала Олена Талаєва, Центр інформації з прав людини