НМПУ: депутати сприяють міліцейському свавіллю

Народні депутати сприяють міліцейському свавіллю щодо журналістів.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Незалежної медіа-профспілки України.

Журналісти наголошують, що проект закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо забезпечення права журналістів на захист джерел інформації «знятий з розгляду без розгляду, тобто тишком, невідомо чиїм рішенням».

На переконання НМПУ, це означає, що частина народних депутатів зацікавлена в тому, аби підтримати нинішню практику, коли міліція вимагає від журналістів розкривати джерела їхньої інформації, а у випадку відмови чинить свавілля.

Також НМПУ стверджує, що Личаківський райвідділ внутрішніх Львова і Костопільський райвідділ внутрішніх справ Рівненської області втручаються в роботу gazeta.ua (“Газета по-українськи) з незаконними вимогами.

За інформацією профспілки, львівська міліція вимагає пояснити, на яких підставах було надруковано статтю про заливання фарбою білбордів із зображенням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. «Рівненська міліція не лише вимагає відкрити джерела інформації для написання статті на вищезгадану тему. Остання вимога ще й безглузда, оскільки в статті повідомляється, звідки журналіст отримав факти для своєї статті. Крім того, львівська міліція опустилася до того, що погрожує журналістам тортурами» - зазначається у повідомленні.

НМПУ припускає, що зняття з розгляду законопроекту щодо забезпечення права журналістів на захист джерел інформації та спроби міліції залякувати журналістів має на меті змусити ЗМІ не повідомляти невигідні для влади факти.

НМПУ заявляє, що вона фіксує факти сваволі проти журналістів і не залишає їх без уваги. «Порушники закону у міліцейській формі мають усвідомити, що така практика не може тривати вічно. Рано чи пізно за порушення закону доведеться відповідати» - наголошують в НМПУ.