В Івано-Франківську надрукували видання ”Реабілітовані історією”

Івано-Франківщина стала першою в Україні областю, яка до Дня незалежності повністю видрукувала видання «Реабілітовані історією».

Як повідомив УНІАН завідувач науково-редакційного відділу «Реабілітовані історією» при Івано-Франківській облдержадміністрації Лук’ян ВАРДЗАРУК, у цьому виданні вміщено відомості про жителів Прикарпаття – «жертв російсько-комуністичного терору». “Видання розкриває справжню суть радянської системи і «братньої» допомоги Москви, - зазначив Л.ВАРДЗАРУК. – Мене спонукало взятися за цю роботу прагнення залишити для історії імена тих, хто боровся, постраждав, утратив молодість, здоров’я, а то й життя в нерівній боротьбі за волю і незалежність України».

Він також повідомив, що основна робота відділу над збиранням матеріалів для видання «Реабілітовані історією. Івано-Франківська область» проходила в архіві СБУ в Івано-Франківській області, де працівники відділу на основі слідчих справ складали анкети, які потім послужили для написання коротких біографічних довідок, що становлять основу видання.

За словами Л.ВАРДЗАРУКА, впродовж трьох років через руки працівників відділу пройшли 32 872 справи реабілітованих громадян.

Водночас, стверджує дослідник, реабілітація здійснюється на підставі Закону «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», прийнятого ще за часів радянської імперії, за яким “не підлягають реабілітації особи, що були притягнуті до відповідальності за зраду батьківщини, за організацію збройних формувань і участь у них, тобто ті, хто зі зброєю в руках боровся проти російсько-комуністичного окупаційного режиму”.

Через цей закон, зазначив Л.ВАРДЗАРУК, в Івано-Франківській області не реабілітовано 6 785 осіб.

Тому він вважає, що для встановлення справедливості Верховна Рада України має переглянути Закон про реабілітацію від 17 квітня 1991 року, зробивши чітке розмежування в понятті «батьківщина» до і після 24 серпня 1991 року.

Фінансування видання здійснювала Івано-Франківська облдержадміністрація. Книгу безкоштовно передадуть всім шкільним, громадським бібліотекам області, обласним, науковим бібліотекам, архівам України, бібліотекам вузів гуманітарного профілю. Наклад книги – 2 500 примірників.