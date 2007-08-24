Білоруська міліція розігнала театральну виставу

Близько 50 осіб, присутніх на виставі Вільного театру в приватному будинку, затримали в середу на чотири години.

Серед затриманих – актори, режисери, п’ять театральних фахівців із Франції і Нідерландів і кілька дітей, повідомляє білоруська Свобода.

Організатори вистави повідомили про це міністерство закордонних справ Франції, а також британського драматурга Тома Стопарда і рок-виконавця Міка Джаґера.

Ці люди, серед інших відомих закордонних діячів, раніше висловлювали свою підтримку білоруському Вільному театрові.

У Білорусі діяльність цього колективу заборонена, але, за словами засновників театру, білоруська міліція вдалася до розгону вистави вперше.