Білоруська міліція розігнала театральну виставу
19:35, 24 серпня 2007Права людини
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Діяльність Вільного театру в країні заборонена
Близько 50 осіб, присутніх на виставі Вільного театру в приватному будинку, затримали в середу на чотири години.
Серед затриманих – актори, режисери, п’ять театральних фахівців із Франції і Нідерландів і кілька дітей, повідомляє білоруська Свобода.
Організатори вистави повідомили про це міністерство закордонних справ Франції, а також британського драматурга Тома Стопарда і рок-виконавця Міка Джаґера.
Ці люди, серед інших відомих закордонних діячів, раніше висловлювали свою підтримку білоруському Вільному театрові.
У Білорусі діяльність цього колективу заборонена, але, за словами засновників театру, білоруська міліція вдалася до розгону вистави вперше.
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