У Луганську вшанували пам’ять шахтаря, який спалив себе 9 років тому

Шахтарі Краснодону вшанували пам’ять Олександра Міхалевича, який вчинив самоспалення під час акції протесту гірників 9 років тому.

Як передає кореспондент УНІАН, покладанням квітів на місце самоспалення та коротким мітингом у сквері біля Луганської обласної державної адміністрації представники трудового колективу шахти ім. М.П. Баракова та громадських організацій Луганська вшанували пам’ять краснодонського шахтаря Олександра Міхалевича, який пожертвував собою, щоб товариші отримали зароблені гроші. За традицією, якій вже дев’ять років, його пам’ять вшановують двічі на рік - у День Незалежності та у день самоспалення – 14 грудня.

Під час сьогоднішнього мітингу про ті події нагадав лідер Незалежної профспілки гірників шахти ім. М.П.Баракова Дмитро КАЛІТВЕНЦЕВ. Він зазначив, що дев’ять років тому, саме у День Незалежності, під час шахтарського пікету облдержадміністрації, який розпочався 15 липня 1998 року, сталася сутичка між шахтарями-пікетувальниками та бійцями „Беркуту”. Тоді у сутичці постраждали 23 шахтаря та 12 беркутівців. За його словами, шахтарі мали намір відзначити День Незалежності факельною ходою та спаленням опудала „Паразита”. Правоохоронцям начебто повідомили, що в опудалі закладено вибухівку. Терміново було викликано бійців „Беркуту”. Вилучення ними опудала і призвело до бійки.

Ця подія набула великого розголосу, бо вперше за часів Незалежної України проти учасників мирної акції було застосовано спецзасоби: кийки та газ. Сьогодні учасники того пікету не мають сумніву, що побиттям мали на меті залякати пікетувальників, щоби вони припинили акцію. Але цього не сталося. Пікет тривав 155 днів.

Завершився пікет через три дні після самоспалення одного з учасників – гірника шахти ім. М.П.Баракова Олександра Міхалевича. Це сталося о 4-тій ранку 14 грудня 1998 року. О.Міхалевич залишив записку: „Не могу больше терпеть и ждать каких-то обещаний, не верю и в выдачу задолжености 15 декабря. Потому я решился на этот поступок. Надоели издевательства со стороны руководителей шахты и администрации. Это не выход в жизни, но может из-за моего поступка быстрее решатся дела. Сам трезвый и нахожусь в нормальном состоянии. Отвечаю за свои действия.”

17 грудня 1998 року шахтарі отримали усі борги із зарплати. У О.МІХАЛЕВИЧА залишилося троє дітей.

Неодноразово громадськість зверталася до місцевої влади з проханнями дати дозвіл на встановлення на місці самоспалення О.Міхалевича меморіальної дошки, але питання і до цього часу залишається відкритим.