Чоловік Тимошенко: ніколи в житті не думав, що буду біженцем

Чоловік засудженої до семи років позбавлення волі екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТИМОШЕНКО, який отримав притулок в Чехії, заявив, що у даний час не має можливості відвідувати Україну.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це він сказав в інтерв`ю «5-му каналу».

"Я зможу повернутися в Україну тільки після зміни влади. Чесно кажучи, я б і зараз повернувся в Україну, але при першому ж прильоті я – 100% - буду заарештований", - пояснив він.

О.ТИМОШЕНКО водночас виключає, що після звільнення з в`язниці Ю.ТИМОШЕНКО залишить Україну

"Напевно, багато сімей так би й зробили. Це у звичайній родині, але не в родині такого політика як Юлія ТИМОШЕНКО", - сказав чоловік екс-прем’єра.

"Моє перебування в Чехії дає можливість хоч якось політично відстоювати інтереси Юлії Володимирівни та інших політичних в`язнів в Україні", - сказав О.ТИМОШЕНКО.

Він додав, що рішення про притулок в Чехії було прийнято на сімейній раді. "Таке рішення виникло у зв`язку з тим, щоб не дати владі додаткової можливості тиску на Юлію Володимирівну... Я ніколи в житті не думав, що буду біженцем - політичним чи неполітичним - ніколи в житті не міг уявити", - сказав чоловік Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня стало відомо, що О.ТИМОШЕНКО попросив притулок у Чехії й одержав його. Соратники Ю.ТИМОШЕНКО пояснили такий крок тиском, що чиниться на екс-прем`єра через її сім`ю.

Наприкінці минулого року О.ТИМОШЕНКО подав документи на реєстрацію у Празі Міжнародної громадської організації "Батьківщина".