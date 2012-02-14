Конкурс творчих робіт "Міліція під контролем"

Триває всеукраїнський конкурс на кращу фото-, відеороботу чи публіцистичний матеріал на тему дотримання прав людини працівниками міліції. Конкурс ініційований Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ).

Мета конкурсу – привернути увагу до проблеми дотримання прав людини працівниками міліції, а також показати самим правоохоронцям, які недоліки у їх роботі хвилюють суспільство, спонукати МВС України до покращення ситуації.

Підведення підсумків конкурсу буде відбуватись двічі на рік – в липні і в листопаді 2012 року.

Відповідно, роботи прийматимуться в два етапи:

• з 12 лютого до 1 липня 2012 року

• з 1 липня до 1 листопада 2012 року

Учасником конкурсу може стати кожен у віці від 14 років, хто надішле на розгляд конкурсної комісії фотографії, аматорське відео або статтю, нарис, художнє есе чи інші публіцистичні матеріали

До складу конкурсної комісії увійдуть відомі українські правозахисники та громадські діячі.

Роботи розглядатимуться у таких номінаціях:

1. "Українська міліція – крок у Європу" – перспективи розвитку та реформування правоохоронних органів

2. "Іржа міліцейського мундиру" – висвітлення найбільш актуальних недоліків в дотриманні прав людини

3. "Народ та міліція – час порозумітися" - проблемні питання взаємодії з громадськістю

Конкурсні роботи мають відповідати таким умовам:

1. техніка виконання: вільна;

2. роботи приймаються на електронну пошту: monitoring.mvs@gmail.com з темою листа „Конкурс", або за адресою: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 9Г, оф. 25

3. кількість робіт, поданих від одного учасника, не обмежується;

4. публіцистичні матеріали мають бути обсягом до 5 аркушів (орієнтовно до 2000 слів);

5. в листі з роботою учасник має зазначити свої повне прізвище, ім`я та по-батькові, рік народження, поштову і/або електронну адресу, контактний телефон, а також назву роботи (школярі та студенти можуть зазначити назву навчального закладу, а також клас або курс навчання);

6. участь у конкурсі передбачає, що всі претенденти приймають зазначені умови.

Переможці конкурсу отримають винагороду:

1 премія – 1500 гривень

2 премія – 1000 гривень

3 премія – 700 гривень

Також конкурсанти, роботи яких високо оцінить конкурсна комісія, матимуть змогу отримати інші спеціальні відзнаки журі та будуть запрошені на тренінги з прав людини.

Надіслані на конкурс роботи не повертаються.

В подальшому роботи учасників будуть експонуватися на Мандрівному фестивалі документального кіно про права людини "Docudays UA", а також будуть опубліковані організаторами на сайті Асоціації УМДПЛ та у виданнях, що виступатимуть інформаційними партнерами конкурсу.

За результатами конкурсу також буде видано каталог, який надішлють усім авторам, чиї роботи увійдуть до нього.