Ізраїльських ”трансплантаторів” в Україні не знайшли

Українські правоохоронці не знайшли підтвердження інформації про проведення у Києві незаконної трансплантації.

Про це йдеться у повідомленні Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Як нагадують в ДГЗ, близько місяця тому у деяких ЗМІ з’явилися публікації про те, що ізраїльська поліція викрила міжнародну мережу, що підозрюється в організації незаконної трансплантації донорських органів у приватній київській клініці.

МВС України оперативно відреагувало на цю інформацію і провело відповідну перевірку. Зокрема, за даними ДГЗ, представник міністерства в Посольстві України у Ізраїлі у ході безпосередніх контактів з правоохоронцями цієї країни з‘ясував, що кримінальна справа за фактами незаконної трансплантації органів людини дійсно розслідується, в ході її провадження здійснено 9 арештів підозрюваних, однак громадян України серед них немає.

Керівники Департаменту міжнародних операцій поліції Ізраїлю офіційно повідомили, що справа жодного відношення до українських громадян не має і від запропонованої допомоги у вигляді встановлення прямих контактів з правоохоронними органами України та НЦБ Інтерполу відмовилися, посилаючись на таємницю слідства, повідомили в ДГЗ МВС.

Також, як зазначають правоохоронці, у липні в мережі Інтернет з‘явилася інформація і про затримання двох ізраїльтян, які на території Ізраїлю викрали громадянина України і примушували його працювати на них з метою пошуку донорів органів.

Посольство України в Державі Ізраїль встановило, що дані справи між собою не пов‘язані. В останній з них як свідок дійсно фігурує українець, який дав покази відносно учасників організованої групи, котрих ізраїльська поліція підозрює у незаконній трансплантації людських органів. Всі вони нині утримуються під вартою.

Україна, окрім того, що зі свідченнями виступив її громадянин (його слова, між іншим, поліцейські ставлять під сумнів через низку обставин - ДГЗ), має опосередковане відношення до справи хіба тому, що один із затриманих ізраїльтян – лікар, який начебто власноруч проводив операції – є вихідцем з Чернівецької області. Він свого часу закінчив Кишинівський медичний університет. Останніми роками медик періодично відвідував історичну батьківщину, проживаючи в Одесі, Донецьку та Києві.

У зв’язку з цим МВС України підкреслює, що на даний момент фактів, які б свідчили про незаконну трансплантацію органів або тканин людини, а також осіб, причетних до цього, на території України не встановлено.

Департамент міністерства з питань боротьби зі злочинами, пов‘язаними із торгівлею людьми, спільно з робочим апаратом НЦБ Інтерполу продовжує подальшу перевірку щодо об‘єктивності заяви українського громадянина. Для цього налагоджено активну співпрацю з представниками правоохоронних органів Ізраїлю, повідомили в ДГЗ.