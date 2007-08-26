Екс-керівник Білорусі Шушкевич висунутий на Нобелівську премію миру

Екс-президент Польщі Лех ВАЛЕНСА висунув колишнього голову Верховної ради Білорусі, одного з учасників "біловезьких угод" Станіслава ШУШКЕВИЧА на здобуття Нобелівської премії миру за 2007 рік.

Як повідомляє білоруська редакція Польського радіо, ідея висунути кандидатом в лауреати Нобелівської премії миру С.ШУШКЕВИЧА виникла у Л.ВАЛЕНСИ ще наприкінці минулого року. Тоді ж в Нобелівський комітет була направлена відповідна заявка, в якій міститься п`ять пунктів.

С.ШУШКЕВИЧУ ставиться в заслуги організація зустрічі Президентів Білорусі, Росії і України в Біловезькій пущі в 1991 році, мирний розпад СРСР, безконфліктний перехід колишніх радянських республік до статусу незалежних держав, відданість ідеалам миру, демократії і прав людини, а також виведення ядерної зброї з території Білорусі.