Греків не пустили на засідання комітету національностей Криму
Через їхні критичні телепередачі?
На засідання Республіканського комітету національностей Криму, що відає справами переселенців (депортованих), охоронці за вказівкою керівництва комітету не впустили групу телевізійників - представників депортованих греків.
Як повідомила заступник голови Федерації греків Криму Марина ПАПАНДАПУЛОС, у грецької общини Криму була домовленість з керівництвом Рескомнаца, зокрема, із заступником голови Наталією ЮРКОВСЬКОЮ, про присутність греків на черговому засіданні. Але коли на засідання з`явилася творча група грецької передачі "Кримський діалог" Кримського ТБ, охорона в зал її не пропустила, зіславшись на вказівку керівництва Рескомнаца, передає ІА REGNUM.
"Ми вважаємо таку заборону свавіллям, яке говорить про те, що Рескомнац, який регулює грошові потоки і призначений для депортованих, не бажає прозорості в своїй роботі. І, на відміну від кримських татар, депортованим грекам він не хоче давати інформацію", - заявила М. ПАПАНДАПУЛОС.
На думку кореспондента "Кримського діалогу", Рескомнац міг "образитися" на цикл передач з критикою в його адресу. "В даний час ми плануємо телепередачу спільно з Рахунковою палатою Криму, в якій повинні бути коментарі юристів Радміну Криму", - відзначила М. ПАПАНДАПУЛОС.