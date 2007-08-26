Греків не пустили на засідання комітету національностей Криму

На засідання Республіканського комітету національностей Криму, що відає справами переселенців (депортованих), охоронці за вказівкою керівництва комітету не впустили групу телевізійників - представників депортованих греків.

Як повідомила заступник голови Федерації греків Криму Марина ПАПАНДАПУЛОС, у грецької общини Криму була домовленість з керівництвом Рескомнаца, зокрема, із заступником голови Наталією ЮРКОВСЬКОЮ, про присутність греків на черговому засіданні. Але коли на засідання з`явилася творча група грецької передачі "Кримський діалог" Кримського ТБ, охорона в зал її не пропустила, зіславшись на вказівку керівництва Рескомнаца, передає ІА REGNUM.

"Ми вважаємо таку заборону свавіллям, яке говорить про те, що Рескомнац, який регулює грошові потоки і призначений для депортованих, не бажає прозорості в своїй роботі. І, на відміну від кримських татар, депортованим грекам він не хоче давати інформацію", - заявила М. ПАПАНДАПУЛОС.

На думку кореспондента "Кримського діалогу", Рескомнац міг "образитися" на цикл передач з критикою в його адресу. "В даний час ми плануємо телепередачу спільно з Рахунковою палатою Криму, в якій повинні бути коментарі юристів Радміну Криму", - відзначила М. ПАПАНДАПУЛОС.