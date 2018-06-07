Тимошенко і закордонні лікарі: як гартувався діагноз

Міжнародний консиліум у Качанівській виправно-трудовій колонії для жінок проходити "штатно" не міг за визначенням. Бо організовувався заради однієї єдиної української громадянки. До пристрасті зненавидженої можновладцями.

Канадські і німецькі медики, вирушаючи в «гуманітарну подорож» Києвом і Харковом, напевно чекали всіляких підступів від українських тюремників. Треба визнати, очікування виявилися немарними.

До створення штучних перешкод, крім тюремників, виявилися причетні й інші відомства. Зокрема, київська авіамитниця, яка внесла свій посильний «внесок» у вигляді затримання привезених з-за кордону компактних лабораторій та іншої хитромудрої медичної техніки. Спілкуючись з журналістами в VIP-залі аеропорту «Харків-Основа», лікарі спробували дипломатично ухилитися від прямої відповіді на питання: чому прибули практично з порожніми руками? ..

- Ми розраховували, що українська сторона, зацікавлена в наших послугах, забезпечить необхідним медобладнанням та надасть в наше розпорядження сучасні лабораторії, - розгублено пояснював канадський лікар загальної практики Пітер Куйтан.

Незабаром заступник міністра охорони здоров`я України Раїса Моісеєнко дезавуювала твердження колеги. Виявилося, що інцидент в міжнародному аеропорту «Бориспіль» дійсно мав місце і що митники зажадали стос документів, необхідних їм для реєстрації багажу і подальшого його використання за прямим призначенням.

Поки в ДПтС (Державній пенітенціарній службі) сумовитим голосом повторювали «правила поведінки», яким новоприбулі до української столиці зобов`язані підкорятися, проблема пропуску портативних приладів для ультразвукового обстеження і смужок для експрес-аналізів вирішувалася на рівні керівництва Державної митної служби України ...

Ну а далі, після перельоту з Києва до Харкова і проходу лікарів на територію колонії № 54, для них почалася наступна смуга випробувань на стресостійкість.

Офіційні ЗМІ піднесли затримку зі стартом фронтального медобстеження Тимошенко як черговий прояв її норовистого характеру. Мовляв, Юлія Володимирівна геть відмовилася від присутності вітчизняних ескулапів.

Нагадаю: вона і раніше не надто їх жалувала, в силу «підневільності» їх місії. Прес-служба ДПтС стверджувала: вмовляння ув’язненої тривали кілька годин; весь цей час іноземні світила медицини терпляче переступали з ноги на ногу. Запевняючи тюремників, що співчутливо придивлялися до гостей, у своїй готовності сповна надолужити втрачений час, навіть якщо працювати доведеться до глибокої ночі.

Зрештою Тимошенко «здалася» і до німців з канадцями приєдналися два спеціалісти з українського МОЗ. Вони мовчки спостерігали за маніпуляціями колег, не втручаючись в процес.

І все б нічого, якби по завершенні першої робочої доби «привітні господарі» не виявили бажання ознайомитися з отриманими в результаті обстеження даними.

З`ясувалося, що й канадські, і особливо німецькі лікарі не схильні порушувати принцип конфіденційності при діагностуванні екс-прем`єр-міністра України. Такими є стандарти тамтешньої медичної етики.

- Німецькі лікарі вчора перебували біля Тимошенко до 24.00, а потім протягом трьох з гаком годин з ними «мирно розмовляли» співробітники пенітенціарної системи, - заявив адвокат екс-прем`єра Сергій Власенко. - Українські представники наполягали на тому, щоб гості підписали договір про обмін конфіденційною інформацією з МОЗ України.

Ви будете сміятися, але допитливим німцям це вимога здалося верхом невігластва. Ніяких письмових зобов`язань ні МОЗ, ні ГПтС ескулапи так і не дали.

Зійшлися на тому, що українська сторона в даному правовідношенні отримає запечатаний конверт з висновком німецьких лікарів з приводу виявлених у Тимошенко патологій і методів позбавлення від них. Після чого, не розкриваючи цей конверт, передасть його в руки Юлії Володимирівни. Оскільки ні Власенко, ні дочка екс-прем`єра Євгенія в ці дні так і не змогли побачитися з Ю. Тимошенко, залишається неясним, чи дотрималися умови «злісних педантів» доморощені «мисливці за чужими секретами».

Власенко припустив можливість вкидання недостовірної інформації про результати роботи німецьких лікарів. І попередив: у разі «порушення конвенції» його підзахисна дасть дозвіл на оприлюднення німецькими лікарями істинної інформації.

- Інформація про стан здоров`я кожної людини є конфіденційною і таких же принципів дотримуються лікарі з цивілізованих країн. Якщо Юлія Володимирівна когось і ознайомить з результатами обстеження, так це свою дочку і захисників, - припустив адвокат.

Поки канадські фахівці (німецькі, за даними С. Власенка, вже полишили Харків) відчували на собі раніше апробовані на німцях прийоми неприкритого тиску, обивателі відзначили інтенсивне використання незвичної для Харкова політтехнології.

Деякі пристойно одягнені громадяни і громадянки в поїздах та на перонах Харківського метрополітену нарочито голосно коментують «фарс», що розігрується в Качанівці. Метою якого, якщо вірити проплаченим спікерам, є підтвердження факту непрацездатності Ю. Тимошенко. Колишня прем`єр, за прикладом зонних «авторитетів», нібито боїться ... трудотерапії у вигляді шиття нескладних предметів одягу разом з рештою контингенту колонії. Мовляв, варто комусь зі співробітників колонії зняти цей процес і викласти в Інтернеті, як з політичним майбутнім Юлії Тимошенко буде покінчено.

У прихильників Тимошенко інша точка зору на роль незалежного медобстеження.

- Ми отримали постанову Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ про те, що матеріали справи (розглянутої Печерським судом Києва восени 2011 року - авт.) витребувані з суду першої інстанції, отже, протягом місяця повинна бути призначена дата розгляду, - сказав адвокат С. Власенко.

Нагадаю: суд другої інстанції в грудні минулого року підтвердив правомірність вироку Печерського суду про призначення міри покарання для Тимошенко у вигляді позбавлення волі на 7-річний термін.

У разі якщо це рішення буде продубльовано й Вищим спеціалізованим судом, захист екс-прем`єр-міністра звернеться до Страсбурга з проханням розсудити по справедливості. Європейський суд з прав людини не може розглядати скаргу Тимошенко, доки нею не пройдені всі національні судові інстанції. Судді, котрі сидять в кріслах Страсбурзького суду, навряд чи керуватимуться у своїй виробничій діяльності вказівками, отриманими у телефонному режимі від Адміністрації Президента України.

Непрямим чином це припущення знайшло підтвердження в формі «незговірливості» канадських і німецьких лікарів, на яку, схоже, всерйоз сподівалися представники теперішньої української влади. Тож зроблені ними висновки щодо теперішньої фізичної форми екс-прем`єр-міністра України можуть претендувати на долучення до матеріалів майбутньої справи. Надто перекладати текст для кращого засвоєння складом суду з цілком зрозумілих причин не обов`язково.

Згідно з неофіційною інформацією, німецькі доктори діагностували у Ю. Тимошенко міжхребцеву грижу. У запущених випадках (а у Юлії Володимирівни, зважаючи на відомі обставини, просто не було можливості вчасно вдатися до ефективних терапевтичних методів лікування) у хворих можуть стрімко розвиватися парези і навіть паралічі м`язів нижніх кінцівок.

Чи правильний цей діагноз, дізнаємося зовсім скоро. Якщо адвокат Власенко вчергове не поставить під сумнів анонсовану заступником міністра охорони здоров`я пані Моісеєнко готовність Юлії Тимошенко люб`язно поділитися конфіденційною інформацією з членами МОЗівській лікарської комісії.

Олег БАЗАК