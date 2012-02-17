Суд розблокував критичний сайт про діяльність ДАІ
10:45, 17 лютого 2012Права людини
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Неадекватність вжитих заходів
Деснянський райсуд Києва скасував рішення про блокування сайту "Дорожній контроль".
Відповідне рішення суд оголосив 16 лютого, розглянувши заяву власників сайту про неадекватність вжитих заходів.
Протягом п`ятниці активісти сайту завезуть рішення хостинг-провайдера і робота ресурсу відновиться.
Як відомо, 14 лютого рішенням Деснянського райсуду Києва було тимчасово припинено роботу сайту "Дорожній контроль".
Дане рішення було прийняте без відома "Дорожнього контролю" в справі за позовом інспектора "Кобри" ДАІ МВС Гетманцева Г.В. до "Дорожньому контролю".
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