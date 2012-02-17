Суд розблокував критичний сайт про діяльність ДАІ

Неадекватність вжитих заходів

Деснянський райсуд Києва скасував рішення про блокування сайту "Дорожній контроль". Відповідне рішення суд оголосив 16 лютого, розглянувши заяву власників сайту про неадекватність вжитих заходів. Протягом п`ятниці активісти сайту завезуть рішення хостинг-провайдера і робота ресурсу відновиться. Як відомо, 14 лютого рішенням Деснянського райсуду Києва було тимчасово припинено роботу сайту "Дорожній контроль". Дане рішення було прийняте без відома "Дорожнього контролю" в справі за позовом інспектора "Кобри" ДАІ МВС Гетманцева Г.В. до "Дорожньому контролю". Українська правда

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