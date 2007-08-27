Вірян пускатимуть у Херсонес безкоштовно

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН підписав розпорядження про забезпечення вільного доступу віруючих у собор Святого Володимира, що розташований на території національного заповідника „Херсонес Таврійський”.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу інформації та зв’язків із громадськістю Севастопольської міської державної адміністрації Алла ЩЕРБАКОВА, розпорядження видане на виконання українського законодавства щодо свободи совісті, а також у відповідь на численні звернення віруючих громадян, а також особисто Митрополита Симферопольського і Кримського владики ЛАЗАРЯ.

За словами А.ЩЕРБАКОВОЇ, усі вони вважають ненормальним явищем, коли прихожани або інші віруючі мусять сплачувати за вхід на територію цього національного заповідника 10 грн., власне, так само, як і ті, хто відвідує заповідник з метою екскурсії.

Начальник відділу інформації додала, що голова міськдержадміністрації доручив відповідним управлінням і службам і керівництву національного заповідника „Херсонес Таврійський” напрацювати механізм проходження віруючих на територію національного заповідника таким чином, щоб не було нанесено економічного збитку інтересам заповідника.

За словами А.ЩЕРБАКОВОЇ, у міськдержадміністрації вважають, що заяви керівництва заповідника „про те, що це матиме катастрофічні наслідки для заповідника, є перебільшенням”.

Розпорядження вступить в силу з моменту опублікування, яке відбудеться після того, як його зареєструє місцеве управління юстиції.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно національний заповідник „Херсонес Таврійський” визнано одним із семи чудес України.